VS en Zuid-Korea lanceren gezamenlijk raketten in reactie op Noord-Koreaanse test

Zuid-Koreaanse F15K gevechtsvliegtuigen en Amerikaanse F16's tijdens de gezamenlijke oefening. Beeld AP

Tijdens de gezamenlijke oefening werd ook een Zuid-Koreaanse Hyunmoo-2-raket richting de Japanse Zee afgevuurd. Die raket stortte echter vlak na de lancering neer, maar maakte geen slachtoffers, aldus de Zuid-Koreaanse verklaring.

Noord-Korea had dinsdag een ballistische middellangeafstandsraket afgevuurd in de richting van de Japanse Zee, die na over Japan te hebben gevlogen in de Stille Oceaan belandde. Het was de eerste keer in bijna vijf jaar dat een Noord-Koreaanse raket boven de Japanse archipel vloog. Destijds, in 2017, voerde het land enkele dagen later een kernwapenproef uit.

Dinsdag hielden Zuid-Korea en de VS al militaire oefeningen als reactie op de lancering van de ballistische raket door Noord-Korea. De oefeningen werden uitgevoerd door acht gevechtsvliegtuigen, vier van beide landen. Ze hebben volgens het Zuid-Koreaanse leger ‘een virtuele vijand’ beschoten in de Gele Zee, ten westen van het Koreaanse schiereiland. De legers wilden zo aantonen “resoluut te kunnen reageren” op de provocaties van Noord-Korea.

VN-resoluties verbieden Noord-Korea om ballistische raketten te testen die een kernkop kunnen dragen.