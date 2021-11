VS en China komen met gezamenlijke klimaatverklaring

De Chinese klimaatonderhandelaar Xie Zhenhua tijdens de gezamenlijke verklaring. Beeld REUTERS

De tekst kwam volgens de Chinese gezant woensdagmiddag tot stand.

Volgens de twee landen zit er nog veel ruimte tussen de acties die landen ondernemen om klimaatverandering tegen te gaan en dat wat er moet gebeuren om de doelen uit het Klimaatakkoord van Parijs te halen. Volgens de landen moet dat gat ‘zo snel als mogelijk’ worden gedicht. Het komende ‘beslissende decennium’ moet er concrete actie worden ondernomen, aldus de partijen.

Zo willen ze samenwerken om onder meer de uitstoot van methaan terug te brengen. Eerder op de dag meldde volgens persbureau Bloomberg een van de Chinese onderhandelaars op de top nog dat het onwaarschijnlijk is dat het land zou meegaan in een voorstel van de VS om de uitstoot van methaan terug te dringen. China doet genoeg om de uitstoot van broeikasgassen te verminderen, was de mededeling toen nog.

Werkgroep

De Chinese klimaatgezant Xie Zhenhua zei ‘s avonds in een toelichting op de verklaring dat zijn land met de VS en andere partijen samenwerkt om de klimaattop tot een succes te maken. Zo wordt er onder meer een werkgroep voor klimaatactie opgericht. Die zal zijn eerste bijeenkomst hebben in de eerste helft van volgend jaar. “We moeten groot denken en verantwoordelijkheid nemen,” aldus Xie.

Ook de Amerikaanse klimaatgezant John Kerry gaf een toelichting. Hij zei dat ‘de twee grootste economieën in de wereld hebben afgesproken om samen te werken om de klimaatambitie te verhogen in dit beslissende decennium.’ De Amerikaanse president Joe Biden uitte eerder kritiek op zijn Chinese ambtsgenoot Xi Jinping, omdat deze niet in Glasgow aanwezig is.

De secretaris-generaal van de Verenigde Naties António Guterres noemt de verklaring van de twee landen op Twitter een ‘belangrijke stap in de juiste richting’. Ook Eurocommissaris Frans Timmermans noemt het ‘erg bemoedigend’ dat de landen die ‘op gespannen voet met elkaar stonden op zoveel gebieden’ elkaar nu hebben gevonden als het gaat om klimaat. De samenwerking van de VS en China helpt volgens Timmermans om op de klimaattop ook tot een gezamenlijke slotverklaring te komen, zo zei hij tegen persbureau Reuters.