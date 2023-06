VS en China, Blinken en Xi, praten weer: ‘Zijn we de wereld verplicht’

Antony Blinken (links) en Xi Jinping maandag in Peking. Beeld Leah Millis/REUTERS

“We hebben vooruitgang geboekt,” zei Xi volgens een Chinees gespreksverslag, zonder in detail te treden. Ook Blinken toonde zich na afloop tevreden, al zei hij dat het verbeteren van de onderlinge relatie tijd zal vergen: “Dat gebeurt niet met één reis.”

Toch wordt Blinkens bezoek gezien als belangrijk. Voor het eerst in vijf jaar brengt een Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken weer eens een bezoek aan China. Blinken zou dat eigenlijk al in februari doen, maar die reis werd uitgesteld nadat er een Chinese spionageballon in het Amerikaanse luchtruim was gespot.

Veel strategisch nut had de ballon vermoedelijk niet: de Chinezen konden met hun satellieten allang meekijken in de VS. Dat de spanning toch hoog opliep, had alles te maken met de belabberde Chinees-Amerikaanse relatie. Onderliggende twistpunten waren en zijn er volop, van de oorlog in Oekraïne en de Chinese steun aan Rusland tot de status van Taiwan.

Gesprek van zeven uur

Onder al die twistpunten ligt de Amerikaanse angst voor een militair en economisch opkomend China, dat zich op het wereldtoneel steeds assertiever opstelt. Een oorlog tussen beide landen zou desastreus zijn – veel meer nog dan de oorlog in Oekraïne.

De Verenigde Staten en China hebben de verplichting om hun relatie op peil te houden, zei Blinken. “In het belang van de VS, van China en van de rest van de wereld.” Hij sprak ook met zijn Chinese ambtgenoot Qin Gang – zo’n zeven uur zelfs, aanmerkelijk langer dan het halfuurtje met Xi.

Over de auteur: Sam de Graaff is buitenlandcoördinator bij Het Parool. Hij schrijft onder meer over de laatste ontwikkelingen in Rusland en Duitsland.