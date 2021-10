VS doodt leider Al-Qaida met droneaanval in Syrië

Amerikaanse militairen patrouilleren in Syrië in februari van dit jaar. Beeld AFP

“De uitschakeling van deze ervaren leider van Al-Qaida zal het vermogen van de terroristische organisatie ondermijnen om voorbereidingen te treffen voor verdere aanvallen die een bedreiging vormen voor Amerikaanse burgers, onze bondgenoten en onschuldige mensen”, aldus majoor John Rigsbee van het Amerikaanse leger in een geschreven verklaring.

De Amerikaanse drone-aanval komt twee dagen nadat een Amerikaanse post in het zuiden van Syrië werd aangevallen. Daarbij vielen geen doden. Rigsbee zei niet of de Amerikaanse aanval werd uitgevoerd als vergelding.

Het is niet bekend of bij de aanval ook andere slachtoffers zijn gevallen of dat mogelijk burgers zijn geraakt.