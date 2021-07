VS blijft Europeanen weigeren uit angst voor deltavariant

Amerikaanse luchtvaartmaatschappijen hebben maandenlang druk gelobbyd in Washington om de reisbeperkingen snel afgeschaft te krijgen. Die pogingen zijn tot dusver vergeefs. Beeld AFP

Europese landen hadden juist aangedrongen op versoepelingen en hebben in juni de grenzen voor Amerikaanse reizigers onder voorwaarden heropend.

Buitenlanders die de VS willen binnenkomen, zijn niet welkom als ze in de voorafgaande twee weken in het Verenigd Koninkrijk, Ierland, de 26 Schengenlanden, Brazilië, China, India, Iran of Zuid-Afrika zijn geweest. Nederland is een van de Schengenlanden. Amerikaanse luchtvaartmaatschappijen, die door de coronacrisis zwaar zijn getroffen, hebben maandenlang druk gelobbyd in Washington om de reisbeperkingen snel afgeschaft te krijgen. Ze wilden ‘s zomers graag weer massa’s toeristen naar de VS vliegen, onder meer uit Europa en Latijns-Amerika. Die pogingen zijn tot dusver vergeefs.

Ook de landgrenzen met Canada en Mexico blijven tot op zijn minst 21 augustus gesloten voor mensen die geen ‘noodzakelijke reden’ hebben de VS in te reizen.

New York

Ondertussen scherpt de stad New York het vaccinatiebeleid wederom aan. Alle gemeentemedewerkers moeten zich vanaf midden september wekelijks op het coronavirus laten testen als ze niet ingeënt zijn tegen Covid-19. Deze regels gelden sinds vorige week al voor het zorgpersoneel van openbare ziekenhuizen in de stad.

Het nieuwe besluit heeft invloed op meer dan 300.000 mensen. “Het gaat om de bescherming van het personeel, hun gezondheid en veiligheid en de mensen die ze dienen,” zegt burgemeester Bill de Blasio. Het beleid gaat in op het moment dat de scholen na de zomervakantie weer openen.

De deltavariant van het coronavirus is in New York verantwoordelijk voor een toename van het aantal coronagevallen. Ook in de rest van de VS raken steeds meer mensen geïnfecteerd. Volgens De Blasio heeft de deltavariant de situatie veranderd en gaan de New Yorkse autoriteiten daarom over op strengere regels, in de hoop de vaccinatiegraad te verhogen.

Ongeveer 54 procent van de New Yorkers is volledig ingeënt. Daarmee loopt de stad, begin vorig jaar het epicentrum van de corona-uitbraak in de VS, achter op zijn vaccinatiedoelen. Het streven was om eind juni in totaal 5 miljoen mensen volledig ingeënt te hebben. Dat waren er uiteindelijk 4,5 miljoen.