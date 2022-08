Vrouwen steunen Finse leider met eigen feestfilmpjes: ‘Geen slechtere premier als je danst’

De Finse premier Sanna Marin tijdens een persconferentie naar aanleiding van de ophef over het uitgelekte filmpje. Beeld AFP

De een-na-jongste premier en ‘coolste politica’ ter wereld is sinds deze week de hoofdpersoon in een relletje dat de grenzen van Finland inmiddels overstijgt. Dat begon nadat op sociale media een filmpje verscheen waarin Marin samen met vrienden uitbundig danst op een huisfeestje.

Critici vinden het gedrag ‘ongepast’ voor een premier. Ook suggereerden ze dat Marin onder invloed was van alcohol en drugs. Sommige parlementsleden eisten een drugstest.

Marin, die in Finland al langer het imago heeft van een feestbeest, verdedigde zich daarop op een persconferentie tegen de beschuldigingen. Ze ontkent drugsgebruik. “Ik heb niets te verbergen.” Hoewel ze het uitlekken van de video betreurt, zegt Marin ook dat ze haar gedrag niet zal veranderen. “Ik ga exact dezelfde persoon zijn die ik tot nu toe ben geweest.”

A new video of Prime Minister Sanna Marin’s “party scandal” appeared in Finland today.



Seiska writes that Marin, who is married and has been in that relationship for 18 years, was seen in many questionable situations.



Iltalehti has a sound expert confirming “flour-gang”. pic.twitter.com/Nj5A71R8Rd — Visegrád 24 (@visegrad24) 19 augustus 2022

Een paar dagen later dook er een ander privéfilmpje op van een feest in de vipruimte van een club in Helsinki. Daarin danst Marin intiem met een zanger die niet haar echtgenoot is. Opnieuw kreeg de Finse premier een golf van kritiek over zich heen. “Dit zijn privézaken,” aldus Marin. “Ik hoop dat in het jaar 2022 wordt geaccepteerd dat zelfs besluitvormers dansen, zingen en naar feestjes gaan.”

Solidariteit

Inmiddels krijgt de premier wereldwijd veel steun, met name van vrouwen. Die vinden dat ook een premier in privétijd gewoon van het leven moet kunnen genieten en moet kunnen feesten en dansen. Volgens de Britse krant The Guardian delen honderden Finse vrouwen dans- en feestfilmpjes van zichzelf onder de hashtag #solidaritywithsannamarin.

Inmiddels verschijnen ook filmpjes van vrouwen in andere landen ter ondersteuning van de Finse premier. Medewerkers van het Deense vrouwenmagazine Alt for Damerne maakten een compilatie van hun dansfilmpjes die op Twitter massaal gedeeld en geliket wordt.

Bij de compilatie is de volgende reactie te lezen: ‘Uit solidariteit met de Finse premier Sanna Marin (wiens feestvideo is uitgelekt, waardoor sommige types zich nu afvragen wat iemand zich als premier kan veroorloven), hebben wij vrouwen van de Alt-redactie onze camera’s geleegd met filmpjes die het daglicht eigenlijk niet kunnen verdragen. Nee, je bent geen slechtere premier, schooldirecteur of docent door in het weekend jezelf op te zwepen op de dansvloer.’

De Groningse provincieambtenaar Rixt van Dongera sluit zich met een filmpje vanaf festival Lowlands aan bij de solidariteitsactie. En de Canadese Carolina Brum vergezelt haar video met de tekst: ‘Dansen is helend. Blijf dansen.’