Vrouwen mogen studeren van Taliban, maar wel apart en islamitisch gekleed

Beeld EPA

Minister Abdul Baqi Haqqani legde het nieuwe beleid uit, enkele dagen nadat de nieuwe heersers van Afghanistan een regering hadden gevormd die volledig uit mannen bestond. Vooral de westerse wereld wil weten in hoeverre de Taliban nu anders gaat handelen dan de eerste keer dat ze de macht hadden, eind jaren negentig. Toen mochten meisjes en vrouwen geen onderwijs krijgen en werden ze goeddeels uitgesloten van het openbare leven.

De Taliban heeft meerdere keren gesuggereerd dat ze deze keer zijn veranderd, ook in hun houding ten opzichte van vrouwen. Ze hebben de afgelopen dagen echter geweld gebruikt tegen vrouwelijke demonstranten die gelijke rechten eisen. Minister Haqqani zei dat de taliban de klok niet twintig jaar terug wilden draaien. “We zullen beginnen voort te bouwen op wat er vandaag bestaat,” zei de minister.

Vrouwelijke universitaire studenten zullen echter te maken krijgen met beperkingen onder de Taliban, waaronder een verplichte dresscode. Haqqani zei dat hijabs verplicht zullen zijn, maar specificeerde niet of dit verplichte hoofddoeken of ook verplichte gezichtsbedekkingen betekende. “We zullen niet toestaan ​​dat jongens en meisjes samen studeren”, zei hij. “We zullen geen gemengd onderwijs toestaan.”

Muziek en kunst

Haqqani zei verder dat de vakken die aan universiteiten worden onderwezen ook zullen worden herzien, maar wilde daarover niet verder uitweiden. De Taliban, die een harde interpretatie van de islam onderschrijven, heeft muziek en kunst verboden tijdens hun vorige regeringsperiode.

De uitspraken van de nieuwe heersers worden zeker niet voor waarheid aangenomen. “De Taliban liegt en Frankrijk zal geen enkele relatie aanknopen met zijn nieuw gevormde regering,” zei de Franse minister Jean-Yves Le Drian van Buitenlandse Zaken gisteravond al.

Hij is vandaag in Qatar voor besprekingen over toekomstige evaluaties vanuit Afghanistan. “De Taliban zei dat ze sommige buitenlanders en Afghanen vrij zouden laten vertrekken en sprak van een inclusieve en representatieve regering, maar ze liegen”, zei Le Drian op France 5 TV. “Frankrijk weigert deze regering te erkennen of enige vorm van relatie met deze regering te hebben. We willen actie van de Taliban en ze zullen wat economische ademruimte en internationale betrekkingen nodig hebben. Het is aan hen.”