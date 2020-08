Vrouw oppositieleider Navalny: ‘Laat mijn man alsjeblieft gaan’

Oppositieleider Alexei Navalny in Moskou, begin 2020. Beeld REUTERS

De woordvoerder van Navalny noemt het levensgevaarlijk om de oppositieleider in het ziekenhuis te laten. De Europese Commissie dringt er bij de Russische autoriteiten op aan Navalny zo snel mogelijk naar Duitsland te laten gaan voor verdere behandeling.

Navalny’s vrouw Joelia heeft in een brief aan het Kremlin officieel om toestemming gevraagd om haar man naar een Duits ziekenhuis over te brengen. “Ik geloof dat hij daar zorg nodig heeft. Alles is gereed om hem onder supervisie van artsen te vervoeren,” schrijft ze in een brief die ook op Twitter is gepubliceerd.

Joelia vermoedt dat ze pas toestemming geven om hem te vervoeren als er geen sporen van de giftige stof meer vindbaar zijn in zijn lichaam, zei ze vrijdagochtend tegen toegestroomde pers.

Behandeling in Duits ziekenhuis

Haar oproep wordt ondersteund door de Europese Commissie, die vrijdagochtend al bij de Russische autoriteiten aandrong om gehoor te geven aan de wens. “We vertrouwen erop dat de Russische autoriteiten hun belofte nakomen om de heer Navalny toestemming te geven veilig en snel naar Duitsland te laten gaan voor behandeling, in lijn met de wensen van zijn familie,” zei een woordvoerder van de Commissie. Ook de Duitse regering heeft contact opgenomen met het Kremlin over de ‘humanitaire noodsituatie’.

Een Duitse organisatie heeft een vliegtuig met onder anderen artsen naar Omsk gestuurd en volgens het Kremlin zijn die uitgenodigd hun Russische collega’s bij te staan. Het Kremlin stelt dat het aan de artsen is om te bepalen of Navalny kan reizen. De familie en zijn medewerkers willen hem met het Duitse toestel naar Duitsland vliegen.

‘Geen gif’

De dissidente Russische oppositieleider ligt in een ziekenhuis in Omsk nadat hij mogelijk werd vergiftigd. Er zou op het vliegveld in Tomsk iets in zijn thee zijn gedaan. De oppositieleider stapte vervolgens op het vliegtuig naar Moskou. Dat toestel maakte een noodlanding toen zijn toestand verslechterde.

Vrijdagochtend zei de behandelend arts van Navalny in het ziekenhuis van Omsk, waar de politicus donderdag buiten bewustzijn werd opgenomen, dat er ‘geen enkel gif’ is aangetroffen in zijn bloed en urine. “We gaan er niet meer van uit dat hij is vergiftigd en hebben de diagnose gesteld. De vrouw en broer van Navalny zijn hier van op de hoogte gebracht,” aldus de arts Anatoli Kalinitsjenko.

De eerste diagnose wijst volgens hem op een zeldzame stofwisselingsaandoening die wordt veroorzaakt door lage bloedsuikers. De patiënt is volgens de arts nog wel erg instabiel.

‘Een zeer gevaarlijk gif’

Een medewerker van Navalny had naar eigen zeggen een uur eerder juist van autoriteiten in Omsk gehoord dat de oppositieleider ‘een zeer gevaarlijk gif’ in zich had. Daardoor zou het niet mogelijk zijn dat hij wordt verplaatst. De woordvoerder van Navalny zei dat Russische artsen aanvankelijk toestemming hadden gegeven voor die verplaatsing, maar zich vervolgens bedachten. Ze denkt dat het Kremlin daarachter zit, maar de Russische autoriteiten ontkennen dat. De woordvoerder van Navalny betoogt dat het erop lijkt dat de artsen in Omsk geen idee hebben waar Navalny aan lijdt en ze blijft erbij dat hij is vergiftigd.

De hoofdbehandelaar van Navalny in het Russische ziekenhuis zei dat nog veel juridische vragen beantwoord moeten worden voordat zijn patiënt kan vertrekken. Hij zei ook dat inmiddels medische specialisten zijn ingevlogen vanuit Moskou. Die zijn volgens hem minstens zo goed als Europese artsen. De arts zei ook dat de toestand van de oppositieleider iets is verbeterd. Hij benadrukte dat hij het juist gevaarlijk vindt om de politicus nu te verplaatsen.

Alexander Murakhovsky, hoofdarts van het ziekenhuis in Omsk, sprak vrijdagochtend de pers toe. Beeld REUTERS

De woordvoerster van Navalny reageert boos op de opstelling van het ziekenhuis in Omsk. Dat beschikt volgens haar niet over de juiste apparatuur. ‘Het verbod op het vervoeren van Aleksej vormt een direct gevaar voor zijn leven,’ waarschuwde ze op Twitter.

Witte Huis: ‘Verontrustende zaak’

In een telefoongesprek met de Russische president Poetin heeft Europees Raadsvoorzitter Charles Michel zijn zorgen uitgesproken over de situatie van Navalny. EU-buitenlandchef Josep Borrell heeft al kenbaar gemaakt dat de verantwoordelijken gestraft moeten worden als blijkt dat Navalny wel is vergiftigd.

Ook de nationale veiligheidsadviseur van de Amerikaanse president Donald Trump, Robert O’Brien, zegt dat het Witte Huis ‘zeer bezorgd’ is over de mogelijke vergiftiging van Navalny. O’Brien zei ook dat de zaak gevolgen kan hebben voor de Amerikaans-Russische betrekkingen.

“Navalny is een zeer moedig man en zeer moedig politicus. We zijn bij hem en zijn familie in onze gedachten en gebeden. Het is een verontrustende zaak en als de Russische machthebbers hier achter zitten is dat iets dat we zullen meenemen in de manier waarop we met de Rusland omgaan,” zei O’Brien in een interview op Fox News.

Blok: zorgelijke situatie

Minister Stef Blok (Buitenlandse Zaken) vindt het heel zorgelijk dat de politicus Aleksej geen toestemming krijgt het land te verlaten. “Het is natuurlijk heel erg gewenst dat hij veilige en goede zorg krijgt,” zegt de bewindsman.

Volgens Blok valt niet uit te sluiten dat hij niet veilig is. De minister prijst de moedige rol die de Kremlincriticus en corruptiebestrijder speelt in de Russische oppositie.