Vrijlating Huawei-topvrouw laat zien dat de diplomatie tussen VS en China nog werkt

Huawei-topvrouw Meng Wanzhou werd in Shenzhen onthaald als een heldin van het Chinese volk. In de aankomsthal wapperde een menigte met rode vlaggetjes en klonk de Ode aan het Moederland, een bekend ­patriottisch lied. Meer dan 12 miljoen mensen zagen op de livestream van CCTV hoe Meng in een rode jurk van de vliegtuigtrap kwam.

Topvrouw Meng, dochter van de ­oprichter van telecomconglomeraat Huawei, stond drie jaar onder huisarrest in Canada, in afwachting van uitlevering aan de VS, waar ze gezocht werd wegens verboden handelscontacten met Iran. Een politiek gemotiveerde arrestatie, aangestuurd door toenmalig president Donald Trump, aldus China.

Na een deal met de Amerikaanse justitie kon Meng vrijdag dan toch ­terugkeren naar China. Tegelijkertijd werden de Canadezen Michael Spavor en Michael Kovrig vrijgelaten uit Chinese gevangenissen. Peking heeft altijd ontkend dat de twee vastzaten als vergeldingsmaatregel, maar in de uren na Mengs vrijlating werd daar geen moeite meer voor gedaan.

Experts hopen dat de ‘gevangenenruil’ iets van de spanning tussen de VS en China uit de lucht haalt, zodat weer over andere zaken kan worden gesproken. Er zijn genoeg dossiers tussen de landen die om een doorbraak vragen, al was het maar het onderwerp Huawei zelf. Want Meng mag nu vrij zijn, de Amerikanen moeten nog steeds niks van haar bedrijf hebben. Dat zou zich onder meer schuldig maken aan spionage in de VS, een verdenking die blijft staan.

Canada kan opgelucht ademhalen. Het land zat klem tussen twee grootmachten, en voelde dat goed toen de Chinese politie zes dagen na Mengs arrestatie in Vancouver Spavor en Kovrig arresteerde. Spavor organiseerde als ondernemer reizen naar Noord-Korea. Oud-diplomaat Kovrig werkte voor een denktank. Beiden werden verdacht van spionage en Spavor werd daarvoor in augustus tot 11 jaar cel veroordeeld.

Ongelijke behandeling

De ongelijke behandeling van gevangenen maakte de situatie extra benauwend. Spavor en Kovrig zaten in een kleine cel, en hadden amper contact met de buitenwereld. Intussen bracht Meng haar ‘detentie’ door in haar riante huis in Vancouver. Met een enkelband kon ze relatief vrij rondlopen.

Vrijdagmiddag werd het Amerikaanse verzoek aan Canada om uitlevering van Meng ingetrokken, nadat zij had erkend dat ze een bank in Hongkong had misleid. De Chinese media benadrukken dat Meng geen schuld heeft bekend na beschuldigingen van fraude en samenzwering. Dezelfde media maakten amper melding van het vertrek van de Canadezen. Maar duidelijk is: Peking deinst er niet voor terug buitenlanders vast te zetten. De vraag blijft dan ook wat de VS gewonnen hebben met de deal, en of er misschien nog andere concessies zijn gedaan door Peking.