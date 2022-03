Vrieskou blijft uit op Noordpool: 25 graden warmer dan normaal

Het is een flink stuk warmer dan normaal op de Noordpool. Beeld REDA&CO/Universal Images Group v

“Er is nu geen sneeuw, maar regen ten noorden van Spitsbergen,” vertelt weerman Wouter van Bernebeek. “Ze hebben op de Noordpool te maken met min of meer dezelfde luchtsoort als waar wij vorige week in zaten. Een krachtige luchtstroming is vanuit het zuiden van Europa bijna in één rechte lijn naar boven getrokken over Noorwegen en de Noordelijke IJszee om zo’n 6000 kilometer verderop het weer overhoop te gooien.”

Zelden legt een warme luchtstroom zo’n lange afstand af naar het noorden. “Normaal is er onderweg wel een hapering die de stroom tegenhoudt,” aldus Van Bernebeek. “Die is er nu niet geweest.”

Aan klimaatverandering is dit fenomeen niet toe te schrijven, voegt de weerman toe. “We zien het niet vaak, maar vroeger gebeurde het ook weleens. In het poolgebied kan de temperatuur met wel 80 graden verschil schommelen, en dus vallen dit soort effecten op.” Het valt ook niet te vergelijken met Nederland. “Het is hier simpelweg onmogelijk dat het in maart ineens 40 graden is, maar zo’n temperatuurverschil zie je wel in het noorden.”

Wel erg warm

Toch maakt Van Bernebeek zich zorgen om de huidige pooltemperatuur. “Het feit dat de temperatuur schommelt heeft misschien niets te maken met de opwarming van de aarde, maar dat de temperatuur nu boven het vriespunt uitkomt is wel zorgwekkend.” Hij legt uit dat het in het algemeen warmer wordt op de Noordpool, en dat waar vroeger de wintertemperatuur amper boven de -10 kwam, de temperatuur nu dus wel ineens boven het vriespunt kan komen. “Zo maken die paar graden ineens heel veel uit.”

Van Bernebeek wil de hoge temperaturen nog wel nuanceren. “Het is natuurlijk niet overal in het poolgebied even warm. Waar het ten noorden van Spitsbergen nu dus amper vriest, is het in Groenland juist 20 graden te koud.” Toch neemt dat de zorgen niet weg. “We bereiken nu ineens dat omslagpunt dat het in de winter ook gewoon kan dooien op de Noordpool. Het heeft er vorig jaar al een paar keer geregend in de winter, en nu weer. We kunnen niet meer ontkennen dat de temperatuur langzaamaan aan het stijgen is, en dat is in gebieden als de Noordpool rampzalig.”