Vriendin van premier Meloni samen met twee anderen doodgeschoten tijdens vergadering in Rome

Beeld ANP / EPA

Omstreeks 09.30 uur zondagochtend liep een man een bar in het noorden van de stad binnen en schoot om zich heen. In de bar was dat moment een vergadering bezig van de Vereniging van Huiseigenaren. Drie vrouwelijke bewoners waren op slag overleden, nog vier aanwezigen raakten gewond. Eén van hen is er ernstig aan toe.

De politie was snel ter plaatse en heeft de man ontwapend en aangehouden. Volgens de politie zou het gaan om een 57-jarige buurman van een deel van de slachtoffers.

Een burenruzie zou de oorzaak zijn van de schietpartij zondagochtend. De ruzie zou begonnen zijn in een deel van het flatgebouw en zich vervolgens verplaatst hebben naar de bar in hetzelfde flatgebouw. De Vereniging van Huiseigenaren had daar een vergadering belegd. De 57-jarige buurman is de bar binnengelopen en is gaan schieten, de precieze aanleiding voor de schietpartij is nog niet bekend.

Meloni plaatste zondagavond een foto op Instagram van haarzelf naast Nicoletta Golisano, een van de slachtoffers. ‘Nicoletta was mijn vriendin. Ze was een beschermende moeder, oprechte en discrete vriendin en een sterke en kwetsbare vrouw tegelijk. Ze laat haar man Giovanni en een prachtige tienjarige zoon, Lorenzo, achter.’

Veel burenruzies in Italië

Burenruzies zijn zeer frequent in Italië, één van de redenen van het vastlopen van het justitiële systeem in het land. Volgens cijfers is één op de vijf civiele zaken die in het land nog op behandeling wachten het gevolg van een conflict tussen buren. Dat zijn een miljoen zaken in heel Italië.

Voornaamste redenen zijn blaffende honden, etensgeuren en gedoe over de hoogte van de servicekosten. Meestal worden die conflicten opgelost tijdens de riunioni di condominium, de vergadering van de Vereniging van Huiseigenaren. Soms komen de zaken voor de rechter. En in een enkel geval komt er geweld aan te pas.