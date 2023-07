Vrees voor wereldwijde voedselinflatie: hierom verbiedt India de rijstexport

India is de grootste rijstexporteur ter wereld. Het exportverbod dat de overheid donderdag aankondigde om binnenlandse prijzen te reguleren, zal dan ook overal merkbaar zijn. De verkiezingen van volgend jaar lijken een grote rol te spelen in het regeringsbesluit.

Lange rijen, stijgende prijzen en uitpuilende winkelwagens. Het effect van een exportverbod op witte rijst in India was vanaf vrijdag direct te merken aan de andere kant van de wereld. Socialemediabeelden toonden vooral in de Verenigde Staten en Canada paniek in de Indiase gemeenschap. Massaal trokken zij naar winkelketens, die al gauw de prijzen opvoerden en de verkoop beperkten tot één zak per persoon.

India is met een aandeel van 40 procent verreweg de grootste rijstexporteur ter wereld. Het verbod, dat de overheid donderdag aankondigde om de binnenlandse inflatie laag te houden, zal dan ook overal merkbaar zijn. Niet alleen onder de Indiase diaspora, maar ook in de talloze landen in Azië en Afrika die voor hun rijstconsumptie afhankelijk zijn van India. In totaal gaat Indiase rijst naar zo’n 150 landen. De verwachting is dat het exportverbod de toch al hoge prijzen verder zal doen stijgen.

Niet voor alle rijstsoorten

Het verbod geldt niet voor alle rijstsoorten. Basmatirijst, die relatief duur is en vrijwel alleen voor de export wordt geproduceerd, is uitgezonderd, net als zogenoemde parboiled rijst. Die wordt voorgestoomd in het kaf. De categorie rijst die nu in India moet blijven was in 2022, volgens een rapport van Reuters, goed voor ruim 10 miljoen ton export van het totaal van zo’n 22 miljoen ton geëxporteerde rijst.

In een verklaring noemt de overheid als reden een prijsstijging van rijst in de winkels van 11,5 procent in het afgelopen jaar en 3 procent in de afgelopen maand. Ook is het een zorg dat de export van rijst blijft stijgen, ondanks een invoering van een fikse exportbelasting vorig jaar. Indiase rijst blijft relatief goedkoop op de wereldmarkt, die ook wordt beïnvloed door de oorlog in Oekraïne en extreem weer in andere rijst producerende landen. Ook Indiase boeren kampten met een late en hevige moesson, waardoor er later dit jaar een tegenvallende oogst wordt verwacht.

Geen toeval

Exportverboden zijn gebruikelijk in India, voor het reguleren van de binnenlandse prijzen. Vorig jaar was er een exportverbod op graan en gebroken rijst, dat vooral voor veevoer wordt gebruikt. Ook zijn er vaker exportverboden geweest op gewassen als suiker en uien.

De laatste keer dat de export van niet-basmatirijst werd verboden, was in 2008. Er was toen een voedselcrisis, en de Indiase exportstop droeg bij aan wereldwijde prijsstijgingen van rijst. Dat de overheid nu zo ver gaat om de binnenlandse marktprijzen laag te houden, is volgens de meeste Indiase media geen toeval: volgend jaar zijn er verkiezingen en sterke inflatie zou de regering van premier Modi niet helpen herkozen te worden.

Echte tekorten worden in India op dit moment niet gevreesd. Het land moet volgens de eigen voedselzekerheidswet een flinke buffer in voorraad houden van rijst en graan, dat met subsidie in speciale winkels aan de armste mensen wordt verstrekt. Om die buffer op peil te houden, koopt de overheid jaarlijks direct van boeren voor gesubsidieerde minimumprijzen, die meestal hoger liggen dan de marktprijzen.

Onder vuur

India ligt al langer onder vuur voor dit systeem bij de Wereldhandelsorganisatie. Met name de VS vindt dat India de wereldwijde voedselzekerheid en handel verstoort. India zou niet transparant genoeg zijn, waardoor gesubsidieerd voedsel achteraf voor bodemprijzen geëxporteerd zou kunnen worden. Ook het nieuwe exportverbod kan op kritiek rekenen.