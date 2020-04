Voorzichtig komt Europa weer op gang en worden maatregelen versoepeld

Stap voor stap worden in een aantal Europese landen de coronamaatregelen versoepeld, waaronder in Spanje en Italië. Wereldgezondheidsorganisatie WHO hamert erop de maatregelen niet te snel af te bouwen.

Voor het eerst sinds 29 maart mogen sinds gisteren fabrieken in Spanje weer open en ook bouwbedrijven mogen hun werkzaamheden weer oppakken. In Spanje zijn het de eerste stapjes naar de herstart van de economie van het land, dat met ruim 170.000 vastgestelde coronabesmettingen officieel alleen door de Verenigde Staten wordt overtroffen.

Spanje is ondanks de 17.756 coronadoden niet het enige Europese land dat zich voorzichtig wil ontdoen van de economisch verstikkende maatregelen, nu de verspreiding van het coronavirus in het continent allengs over zijn piek lijkt te raken. Ook in Italië, waar tot nu toe zeker 20.465 mensen aan de gevolgen van Covid-19 zijn overleden, laat men de teugels ietsje vieren. Vanaf vandaag is het de uitbaters van sommige niet-essentiële winkels toegestaan de deuren te openen, mits de regels omtrent het houden van afstand gewaarborgd kunnen worden.

Boerenmarkten

Hetzelfde geldt in Oostenrijk. Daar mogen winkels vandaag weer voor het eerst sinds 16 maart open. In Bulgarije mogen boerenmarkten weer worden gehouden en Tsjechië geeft bouwmarkten en fietsenhandelaars toestemming de deuren te openen. Vanaf volgende week gaan in Noorwegen weer kinderen naar school. Wel wordt men in voornoemde landen opgedragen waar mogelijk thuis te werken. Grote evenementen blijven er verboden.

Vanmiddag wordt in België meer bekend over de exitstrategie voor het coronabeleid en in Duitsland beslist bondskanselier Angela Merkel met de deelstaatleiders over de duur van de maatregelen. Dat hoeft overigens niet per se versoepeling te betekenen: de Franse president Emmanuel Macron verlengde gisteren de lockdown in zijn land juist tot 11 mei.

Tweede golf

In Europa was Denemarken het eerste land dat maatregelen inzette als het sluiten van de grenzen en scholen en ook nu loopt het Scandinavische land voorop. Beginnend met het heropenen van de kinderdagverblijven vanaf morgen, wil premier Mette Frederiksen de economie ‘stapje voor stapje’ weer op gang brengen. Voorzichtigheid blijft geboden. Frederiksen: “Als we te snel gaan, is er het gevaar van weer oplopende besmettingen en dan moeten we opnieuw gaan sluiten.”

Dat is precies waar wereldgezondheidsorganisatie WHO voor waarschuwt. De organisatie drukte wereldleiders vrijdag op het hart niet te snel over te gaan tot versoepeling van de maatregelen. Een ‘tweede golf’ ligt op de loer. ­Het ­wereldwijde aantal vastgestelde infecties ­nadert intussen de 2 miljoen.

De Spaanse premier Pedro Sánchez vloog de kritiek dan ook om de oren toen hij aankondigde productie en bouw weer toe te staan. De druk op hem om de economie te ontlasten is echter groot: in Spanje zijn sinds de coronacrisis 300.000 mensen werkloos geraakt. Zijn gezondheidsminister benadrukte dat de stap geenszins het einde betekent van de lockdownmaatregelen, die nog altijd verder gaan dan bijvoorbeeld de Nederlandse. Niet-­essentiële winkels, cafés en openbare ruimten zoals parken blijven in Spanje zeker tot 26 april dicht.