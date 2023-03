Voorjaarsoffensief Oekraïne lijkt een kwestie van tijd, nu eerste westerse tanks zijn afgeleverd

Oekraïense soldaten vuren een mortier af op Russische stellingen bij Bachmoet. Beeld AP

In een interview met de Estse televisie suggereerde de Oekraïense minister van Defensie, Oleksij Reznikov, dat het Oekraïense leger de onlangs uit Duitsland aangekomen Leopard 2-tanks binnenkort gaat inzetten bij een voorjaarsoffensief, dat op verschillende plekken zal worden ontketend. “Het hangt allemaal af van de gunstigste tijd en van de weersomstandigheden. In de lente hebben we natte grond waarop voertuigen zonder wielen (lees: tanks) beter uit de voeten kunnen.”

Reznikov zei dat de tanks ‘in april en in mei’ kunnen worden gebruikt, wat suggereert dat voorbereidingen voor een tegenaanval vergevorderd zijn.

Deze week heeft Oekraïne zowel de Leopard 2’s als de in Engeland gefabriceerde Challenger 2-tanks in ontvangst genomen. Vorige week kondigden Amerikaanse functionarissen aan dat de zware en superieure Amerikaanse M1 Abramstanks nu versneld worden geleverd. Hetzelfde geldt voor extra Patriotraketsystemen. Het gezaghebbende Institute for the Study of War (ISW), een in de VS gevestigde denktank, constateert dat nu de voorwaarden zijn geschapen voor een daadwerkelijk tegenoffensief.

Tegenoffensief

Volgens Reznikov blijft Rusland ondertussen beuken op Bachmoet, ‘zonder echt resultaat’. “We hebben de offensieve capaciteiten van de Russen verminderd, wat onze strijdkrachten zal helpen om de frontlinie stabiel te houden en ons dus tijd zou moeten geven om ons voor te bereiden op een tegenoffensief,” aldus de Oekraïense minister.

Volgens sommige analisten is zijn nadrukkelijke praten over een aanstaand Oekraïens tegenoffensief ook onderdeel van de tactische strijd. Er gaan geruchten over een gewaagde aanval richting Donetsk. Maar gebruikelijk is dat generaals hun verrassingsaanvallen niet van tevoren uittekenen. “Tenzij het tegenoffensief natuurlijk ergens anders gepland staat,” aldus een Amerikaanse specialist.

Minister Reznikov verspreidde een video van een bezoek aan een geheime locatie ergens in het westen van Oekraïne, waar inmiddels tientallen gepantserde voertuigen zijn verzameld, inclusief de nieuwe Duitse en Britse tanks. “Het was een plezier om de eerste Oekraïense Challenger 2-tank te mogen besturen,” meldde Reznikov. “Dit is uitstekend materiaal. Dank in naam van heel Oekraïne aan het Verenigd Koninkrijk.”

Westerse belofte

Vanuit Londen werd gelijktijdig gemeld dat dat Oekraïense bemanningen hun opleiding om de tanks te gebruiken in de frontlinie hebben afgerond. Maandagavond had Duitsland ook al bevestigd dat achttien Leopard 2A6-tanks en veertig gepantserde Marderinfanteriegevechtsvoertuigen naar Oekraïne zijn gestuurd. Daarmee lijkt een deel van de beloften die westerse landen twee maanden geleden deden op de steunconferentie op de Amerikaanse vliegbasis Ramstein, in het westen van Duitsland, inderdaad al snel ingelost.

In de video's van minister Reznikov zijn ook tientallen Bradleygevechtsvoertuigen te zien. Deze pantserwagens staan bekend als ‘tank killers’: dankzij warmtecamera’s en geavanceerde antitankraketten kunnen ze bijvoorbeeld een Russische tank al op 3 kilometer spotten en elimineren.

Komende weken veel op het spel

Volgens specialisten staat er de komende weken veel op het spel. Oekraïne krijgt dit jaar maar één echte kans op een groot succes. Dat is in de komende zes maanden en moet een herhaling worden van de grote terreinwinst vorig jaar in het oosten en zuiden, bij respectievelijk de steden Charkiv en Cherson. Ergens langs het 700 kilometer lange front zou een doorbraak moeten worden bevochten.

Dat is ook politiek van groot belang om aan de westerse partners te laten zien dat alle miljarden aan hulp ergens toe dienen. Tegelijk wil Rusland nog steeds per se Bachmoet veroveren om – net zo belangrijk – aan het Westen en het Russische volk alsook aan zijn eigen partners (Iran en China) een overwinning te laten zien, plus een 'bewijs’ dat Moskou deze oorlog kan winnen.

Betere Russische verdediging

Maar anders dan bij het vorige, succesvolle, tegenoffensief van Oekraïne bij de oostelijke stad Charkiv wordt deze keer op een veel betere verdediging van de Russen gerekend. Die hebben – blijkens satellietfoto’s – de laatste maanden veel werk gemaakt van verschillende ringen van defensieve stellingen, inclusief versperringen, tankwallen en mijnenvelden.

De woordvoerder van het Kremlin voorspelde eerder deze week een langdurige hybride oorlog tegen de westerse tegenstanders van Rusland. Intern zou de Russische top zijn gewaarschuwd zich schrap te zetten voor een oorlog ‘voor altijd’. Volgens de Britse minister van Defensie Ben Wallace zijn meer dan 220.000 Russische troepen en huurlingen gedood of gewond geraakt in Oekraïne.