Voor Oekraïne is onderhandelen een gepasseerd station

De Oekraïense president Volodimir Zelenski neemt via een videoverbinding deel aan een overleg met de leiders van de G7. De leiders van de zeven grootste geïndustrialiseerde landen kwamen dinsdag bijeen om te spreken over de situatie in Oekraïne. Beeld ANP/EPA

De Russische president Vladimir Poetin weet in één week oorlogsmisdaden te begaan én te suggereren dat hij wil onderhandelen met het Westen. Twee dagen na het bombarderen van burgerdoelen in Oekraïne ontmoet hij in Kazachstan de Turkse president Recep Tayyip Erdogan, onder meer om diplomatieke betrekkingen met het Westen te bespreken.

Hoewel Rusland nu misschien graag aan de onderhandelingstafel zou gaan zitten, is het moment van onderhandelen door hun retoriek en acties op het strijdtoneel juist verstreken, zegt historica Laurien Crump die is gespecialiseerd in internationale betrekkingen in de Koude Oorlog.

Vredesduif

Poetin en Erdogan ontmoeten elkaar tijdens een internationale conferentie in de Kazachstaanse hoofdstad Astana. Maandag zei Dmitri Peskov, woordvoerder van het Kremlin, dat tijdens deze ontmoeting de mogelijkheid tot gesprekken tussen Rusland en het Westen ‘wellicht’ besproken wordt. Na de Russische bombardementen van afgelopen maandag riep de Turkse minister van Buitenlandse Zaken, Mevlut Cavusoglu, op tot een staakt-het-vuren, waarmee Turkije haar ambities als vredesduif wederom benadrukte.

Al sinds het begin van de oorlog in Oekraïne speelt Turkije een dubbelrol. Aan de ene kant levert het drones aan Oekraïne, aan de andere kant doet het niet mee aan de sancties tegen Rusland. Hoewel de Turken ervan zijn beschuldigd op deze manier een slaatje uit de oorlog te slaan, zeggen ze zelf hun neutrale positie in te zetten om vredesonderhandelingen te faciliteren. Dat lukte ze met de graandeal die afgelopen zomer de Oekraïense graanexport over de Zwarte Zee mogelijk maakte. Maar het is de vraag of het Turkije weer gaat lukken om vruchtbare onderhandelingen tot stand te brengen.

Stalin

Historica Crump noemt de uitgangspositie van Turkije als neutrale bemiddelaar gunstig, maar stelt dat het punt om te onderhandelen inmiddels al voorbij is. “Poetin stelt zich nu eerder op als een Stalin dan als een Brezjnev. Die laatste probeerde de Sovjet-Unie als legitieme gesprekspartner op het wereldtoneel te presenteren tijdens de Koude Oorlog. Poetin noemt het Westen satanisch, begaat oorlogsmisdaden en dreigt nucleaire bommen in te zetten – dan maak je het onmogelijk om te onderhandelen.”

De huidige situatie wordt vaak met de diplomatie van de Koude Oorlog vergeleken, maar die vergelijking gaat volgens Crump niet op. “Destijds waren de internationale overlegorganen veel beter in staat conflicten op te lossen. De Conferentie over Veiligheid en Samenwerking in Europa (CVSE), die in 1972 werd opgetuigd en waar de Sovjet-Unie was ingebed in de overlegstructuren, speelde daar een belangrijke rol in, omdat daar een constante multilaterale dialoog plaatsvond. Na de Koude Oorlog wilden de Russen graag dat de CVSE het belangrijkste internationale orgaan werd, maar de Amerikanen en de West-Europeanen zetten juist in op uitbreiding van de Navo en de EU.”

Warme oorlog

Volgens Crump is er in het Westen te weinig nagedacht over de rol van Rusland op het wereldtoneel na het einde van de Koude Oorlog. “Daarnaast is er nu voor het eerst sinds de Tweede Wereldoorlog een ‘warme’ oorlog op Europees grondgebied en geen ‘koude’, en dat maakt de dynamiek structureel anders.”

“Aan het begin van de oorlog was er nog een minieme mogelijkheid er met onderhandelen uit te komen,” denkt Crump. “Tot ongeveer begin april had ik me kunnen voorstellen dat er aan de onderhandelingstafel eisen konden worden ingewilligd door beide kanten, om het conflict te de-escaleren. Daar was natuurlijk niemand 100 procent tevreden mee geweest, maar het was een denkbare optie.”

Een paar maanden later is de situatie compleet anders, aldus Crump. De Russen willen nu graag onderhandelen, meent ze. “Ze hebben het gevoel dat ze met de recente annexaties een soort troefkaart hebben om bij onderhandelingen in te zetten. Daar komt nog bij dat ze haast hebben met onderhandelen, omdat Oekraïne winst boekt op het slagveld. Maar om precies dezelfde redenen wil Oekraïne absoluut niet aan de onderhandelingstafel plaatsnemen. Die situatie zie ik niet snel meer veranderen.”