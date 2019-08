Voor kwart van de wereldbevolking dreigt waterschaarste

Een kwart van de wereldbevolking, bijna 2 miljard mensen, woont in landen waar waterschaarste dreigt. Zonder ingrijpen kunnen ooit ondenkbare watercrises gangbaar worden, blijkt uit data van het World Resources Institute (WRI), een internationale denktank.

Grilliger regenval en droogte door klimaatverandering zijn zeker niet de enige aanjagers van deze watercrises, aldus WRI. Door de groeiende vraag is het mondiale waterverbruik sinds de jaren zestig meer dan verdubbeld.

Onderzoekers van het Amerikaanse instituut hebben alle landen in de wereld opgedeeld in vijf categorieën. De eerste categorie, die uiterst kwetsbaar is omdat het om landen gaat die jaarlijks bijna de complete watervoorraad benutten, telt 17 staten uit het Midden-Oosten en Noord-Afrika. Op nummer 1 prijkt Qatar, waar in 2022 het WK voetbal wordt gespeeld. In deze groep landen gaat jaarlijks meer dan 80 procent van de compleet beschikbare watervoorraad naar landbouw, industrie en gemeenten.

De tweede categorie, waar jaarlijks gemiddeld meer dan 40 procent van de watervoorraad opgaat, telt 27 landen. Hierin is België met zijn hoge bevolkingsdichtheid het derde Europese land, na San Marino en Cyprus.

Privézwembaden

Met een 80ste plaats op de wereldwijde ranglijst bevindt Nederland zich in de vierde categorie. Inzoomend op Nederland is in het noorden en Zeeuws-Vlaanderen sprake van een groter beroep op de watervoorraad dan in het westen van het land, terwijl Noord-Brabant en heel Limburg bijna hun complete voorraad benutten en daarmee negatief scoren.

Op nummer 164 komt Suriname het gunstigst uit de bus. Voor de 17 landen uit de eerste categorie staan de seinen op rood. De Wereldbank waarschuwde al in 2017 dat de economische groei in het Midden-Oosten en Noord-Afrika in 2050 6 tot 14 procent lager kan uitpakken door klimaatgerelateerde waterschaarste.

Onlangs kampten grote steden als São Paulo (Brazilië), Chennai (India) en Kaapstad (Zuid-Afrika) met acute watertekorten. Kaapstad ontsnapte vorig jaar ternauwernood aan Dag Nul: de dag waarop er geen druppel meer uit de kraan zou komen. "In de toekomst komen er waarschijnlijk meer Dagen Nul," zegt Betsy Otto van het WRI in The New York Times. "Op veel plaatsen in de wereld is het beeld alarmerend."

Los Angeles loopt gevaar doordat de watervoorraad geen gelijke tred houdt met de groeiende vraag. De voorkeur van bewoners voor privézwembaden helpt niet.

Met beter watermanagement kunnen veel problemen worden voorkomen, aldus het WRI. De onderzoekers pleiten voor hergebruik van afvalwater, efficiëntere landbouwtechnieken en investeringen in groen. Als gunstig voorbeeld noemen ze Australië, dat onder druk van langdurige droogte rond de voorbije eeuwwisseling het watergebruik door huishoudens bijna halveerde.