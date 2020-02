Voor het eerst warmer dan 20 graden op zuidpool

Een satellietfoto van Antarctica, gemaakt door NASA. Beeld EPA

Dat meldt de Britse krant The Guardian. Op zondag bereikten de thermometers van Braziliaanse wetenschappers op Seymour Island in het zuidpoolgebied de 20,75 graden. Dat is bijna een graad hoger dan het vorige record van 19,8 graden, dat op Signy Isand werd gemeten in 1982.

Dit nieuwste record volgt op een ander temperatuurrecord dat een onderzoeksstation afgelopen vrijdag mat op Argentijns Antarctica. Met 18,3 graden was het nog nooit zo warm in dat gebied.

De Wereld Meteorologische Organisatie moet de metingen nog officieel bevestigen, maar ze passen in een bredere trend op het schiereiland en de nabijgelegen eilanden. Daar werd het sinds 1850 bijna 3 graden warmer, een van de snelste temperatuurstijgingen op aarde.