Voor het eerst in 25 jaar weer ebolageval in Ivoorkust

Via een intensief vaccinatieprogramma wordt geprobeerd de ebola-uitbraak in Guinee onder controle te houden. Het nieuwe geval is een meisje dat vanuit Guinee naar Ivoorkust reisde. Beeld AFP

Volgens de WHO kwam de bevestiging nadat eerder monsters waren verzameld van de patiënt die was opgenomen in het ziekenhuis van de commerciële hoofdstad Abidjan, aldus de Wereldgezondheidsorganisatie in een verklaring. De vrouw reisde vanuit Guinee over de weg naar Ivoorkust en kwam 12 augustus in Abidjan aan. Ze werd opgenomen met koorts en wordt op dit moment behandeld.

Guinee, waar tussen 2014-2016 de dodelijkste ebola-uitbraak ooit was met zo’n 11.000 dodelijke slachtoffers, kende eerder dit jaar een vier maanden durende uitbraak die op 19 juni zou zijn geëindigd. Begin deze week werd in dat land ook het eerste geval van het marburgvirus in West-Afrika vastgesteld. Dit is een zeer besmettelijke ziekte die vergelijkbaar is met ebola.

De besmetting van beide dodelijke ziekten vindt plaats door contact met geïnfecteerde lichaamsvloeistoffen en weefsel. Koorts, hoofdpijn, overgeven en diarree behoren tot de ziekteverschijnselen. De WHO zei dat er geen indicatie was dat het huidige besmettingsgeval in Ivoorkust verband houdt met de uitbraak in Guinee eerder dit jaar. Daar wordt momenteel verder onderzoek naar gedaan. Tijdens de uitbraak werden in Guinee zestien besmettingen en en twaalf sterfgevallen vastgesteld. Door bijna 11.000 mensen in te enten tegen ebola en andere maatregelen te treffen, was de uitbraak na zo’n vier maanden onder controle.

“Het is een grote zorg dat dit geval is geconstateerd in Abidjan, een metropool van meer dan 4 miljoen mensen”, zei Matshidiso Moeti, regionaal directeur van de WHO voor Afrika, in een verklaring. “We zijn er echter snel bij en beschikken over een enorme expertise in de bestrijding van deze ziekte.”