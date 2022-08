Voor een paar tientjes naar Saoedi-Arabië? Riyad hoopt Europese budgettoeristen te lokken

Een van de trekpleisters die prominent figureert in toeristische campagnes is Madain Saleh, een rotsstad van de Nabateeërs. Beeld FAYEZ NURELDINE/AFP

Europese toeristen die slechts een paar tientjes willen besteden aan een vlucht, komen vaak op dezelfde plekken uit: de stranden van Ibiza, Kos en Bulgarije zijn al jaren populair onder de doorgewinterde budgettoerist. Vanaf eind dit jaar kunnen ze hun grenzen verleggen. Althans, Saoedi-Arabië hoopt dat ze dat doen.

De Hongaarse budgetmaatschappij Wizz Air vliegt straks vanuit elf Europese steden op de Saoedische luchthavens van Riyad, Jeddah en Dammam. Dat heeft de Saoedische toerismeautoriteit bekendgemaakt.

De goedkoopste tickets gaan voor 55 euro over de toonbank, een stuk minder dan de honderden euro’s die andere luchtmaatschappijen rekenen voor de reis. De eerste vluchten, vanuit Boedapest en Boekarest, vertrekken deze week al. Daarna volgen steden als Rome, Wenen en Larnaca op Cyprus.

Pretpark op boorplatform

Saoedi-Arabië opende pas enkele jaren terug de deuren voor buitenlandse toeristen. Voor die tijd waren visa voornamelijk voorbehouden aan zakenmensen, expats en pelgrims. Sinds de lancering van ‘Visie 2030’, de plannen om de Saoedische economie minder afhankelijk te maken van de olie-industrie, is er vol ingezet op het toerisme.

Het land geeft miljoenen uit aan buitenlandse reclamecampagnes, die de focus leggen op luxe resorts aan de Rode Zee, historische trekpleisters zoals Madain Saleh, de oude rotsstad van de Nabateeërs, en nog niet afgeronde megaprojecten zoals The Rig, een feestlocatie met hotel en pretpark op een boorplatform.

Mensenrechtenorganisaties zoals Human Rights Watch ergeren zich aan deze campagnes, die door de Saoedische staat zouden worden gebruikt om het imago van het land op te schonen en de aandacht af te leiden van mensenrechtenschendingen, zoals de willekeurige opsluiting van activisten en minderheden, en de Saoedische bombardementen in buurland Jemen, waar Saoedi-Arabië al jaren meevecht in de burgeroorlog daar.

WK in Qatar

De grote bedragen die in toeristische campagnes worden gepompt, lijken effect te hebben. Volgens de Britse World Travel and Tourism Council zal de Saoedische toerismesector de komende tien jaar met zeker 11 procent groeien. De Saoedische regering heeft aangekondigd een ‘renaissance’ in de sector te willen zien en zet alle zeilen bij.

Zo ligt er het plan om het WK in buurland Qatar aan te grijpen om voetbalfans te verleiden de grens over te steken. Iedereen met een kaartje voor een WK-wedstrijd krijgt zonder problemen een visum voor twee maanden voor Saoedi-Arabië, maakte het ministerie van Buitenlandse Zaken vorige week bekend.

Er bestaat een kans dat een aantal voetbalfans sowieso moet uitwijken naar Saoedi-Arabië, omdat er in Qatar mogelijk te weinig hotelkamers zijn om iedereen te herbergen. De autoriteiten van Qatar hebben al aangekondigd tijdens het WK dagelijkse shuttlevluchten in te stellen om het voor fans mogelijk te maken heen en weer te pendelen tussen hotels in Saoedi-Arabië, de Verenigde Arabische Emiraten en Koeweit, en voetbalstadions in Qatar.