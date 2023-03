Volksheld die inspiratie was voor Hotel Rwanda komt op vrije voeten

Paul Rusesabagina werd in 2020 opgepakt en een jaar later veroordeeld tot 25 jaar gevangenisstraf. Beeld AFP

Rusesabagina (69) werd in september 2021 veroordeeld vanwege zijn banden met een organisatie die tegen het bewind van Paul Kagame is. Rusesabagina ontkende alle beschuldigingen. Hij en zijn aanhangers noemden het proces een politieke schijnvertoning.

In een brief aan president Kagame vroeg hij gratie. Die lijkt hij nu te krijgen. Rusesabagina wordt na zijn vrijlating eerst naar Doha, de hoofdstad van Qatar, gevlogen. Daarna reist hij door naar de Verenigde Staten, weet Reuters te melden. Rusesabagina is in het bezit van een Amerikaanse verblijfsvergunning.

Genocide

Rusesabagina is in eigen land een held. Tijdens de Rwandese genocide van 1994 redde hij bijna 1300 mensen van een wisse dood door ze op te vangen in zijn hotel Mille Collines. Zijn verhaal was de inspiratie voor de film Hotel Rwanda uit 2004.

De vroegere hotelmanager zit sinds eind augustus 2020 vast in de hoofdstad Kigali. Hij zat in een vliegtuig dat hem naar Burundi zou brengen voor een toespraak. Rusesabagina werd tijdens de vlucht geboeid en naar Kigali overgebracht. Daar werd hij gevangengezet en volgens bronnen gemarteld.

Leidende rol

De Rwandese autoriteiten stellen dat hij hulp geeft aan Huturebellen. Rusesabagina heeft een leidende rol in de oppositie en uit geregeld kritiek op de regering van president Kagame. Maar hij ontkent verantwoordelijk te zijn voor aanvallen van de gewapende vleugel van zijn partij.

Internationale advocatenorganisaties waren zeer kritisch over het proces. Ook diverse parlementen, waaronder het Europese, en België bij monde van minister Sophie Wilmès zeggen dat Rusesabagina geen eerlijk proces heeft gehad. De Verenigde Staten zeiden eerder al dat hij ‘ten onrechte is vastgehouden’.