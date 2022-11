Voetballen op een moreel mijnenveld: iedereen voelt ongemak bij het WK in Qatar

In Amsterdam-Noord zijn sommige straten al in Oranjestemming. Beeld Jakob van Vliet

We zijn er weer bij, maar vrijwel niemand vindt dat prima. Twee weken voor het begin van het WK is er van Oranjekoorts nog weinig merkbaar, daarvoor is het ongemak over het toernooi in Qatar te groot.

Wat een voetbalfeest zou moeten zijn, is verworden tot een moreel dilemma dat sporters, politici, journalisten en bedrijven voor ongemakkelijke keuzes stelt, en dat, nu de eerste wedstrijd nadert, ook de huiskamer en de kroegen binnendringt. Willen we wel uitbundig juichen als Oranje straks scoort?

Ingetogen klappen

Op sociale media kondigen sommigen aan dit WK te zullen boycotten: ook als het Nederlands elftal speelt blijft hun tv uit. Meer rekkelijken nemen zich voor minder uitbundig te juichen dan normaal. Dus geen brulshirts en rare hoedjes, maar alcoholvrij bier en ingetogen klappen bij een doelpunt?

Een cynicus zou zich afvragen hoe dat de nabestaanden van de omgekomen Nepalese en Bengaalse bouwvakkers helpt, maar wrang is het ook om te gaan hossen in de wetenschap dat er bloed kleeft aan de stadions die midden in de woestijn zijn gebouwd.

Donnie

Hoe makkelijk het is om de plank mis te slaan merkte Jumbo deze week. De supermarktketen vond het een goed idee om in een speciale WK-reclamespot rapper Donnie voor te laten gaan in een polonaise op een bouwplaats.

Dansende, in oranje uitgedoste bouwvakkers, terwijl in de stadions in Qatar duizenden gastarbeiders tijdens hun werk overleden, hoe haalde de supermarktketen het in zijn hoofd? Een dag nadat het spotje voor het eerst op tv kwam trok Jumbo, geschrokken van de ophef, de reclame alweer terug.

Rutte

Verontwaardiging trof ook premier Mark Rutte, toen hij zei dat regeringsleden toch op de tribune zullen zitten tijdens wedstrijden van het Nederlands elftal. Ja, ook de koning, al zal Oranje daarvoor wel minimaal de kwartfinales moeten bereiken.

Volgens Rutte kan ‘de dialoog het beste gevoerd worden als je aanwezig bent,’ maar critici riepen dat de economische belangen wederom prevaleren boven mensenrechten en dat in Nederland das Fressen altijd voor die Moral komt.

Directe link

Het is niet de eerste keer dat een groot sportevenement plaatsvindt in een land met een bedenkelijk regime, maar zelden was de link tussen de misstanden en het evenement zo direct te trekken.

Dat dit toernooi meer wrevel wekt, komt ook omdat we de laatste jaren met een andere blik gaan kijken naar wat de voorwaarden zijn voor ‘gezonde sport’, zegt Aldo Houterman. Hij is promovendus in de sportfilosofie bij het onderzoekscentrum Esprit van de Erasmus Universiteit Rotterdam, en ziet dat er een breder bewustzijn is ontstaan over het belang van sport.

Oliesjeiks

Houterman: “Vroeger ging het alleen maar over de prestaties van de sporters, die waren heilig. Inmiddels stellen we de vraag of het wenselijk is dat gokbedrijven, oliesjeiks en dubieuze regimes de sport beheersen. Het besef dat voetbal is gekaapt door dit soort lieden dringt steeds meer door.”

In aanloop naar het WK, dat al in 2010 werd toegewezen aan Qatar, werd ook nadrukkelijk gekeken naar de KNVB. Moest Nederland überhaupt wel deelnemen aan een toernooi dat vooraf al zo bezoedeld was door corruptie en mensenrechtenschendingen?

Op de vlakte

Maar nadat Oranje zich had gekwalificeerd verstomde deze discussie. Althans, van de kant van de voetbalbond. Natuurlijk gaan we, zei de KNVB, die zich vervolgens op de vlakte hield over de vraag of er nog een statement zou worden gemaakt.

Vooralsnog is het grootste gebaar een aanvoerdersarmband met de tamelijke generieke tekst ‘One Love’, al valt niet uit te sluiten dat de spelersgroep ter plaatse nog iets gaat doen.

Bij voorgaande toernooien maakte de selectie excursies die een boodschap afgaven: tijdens het WK van 2010 in Zuid-Afrika was het een bezoek aan Robbeneiland, waar Nelson Mandela gevangen had gezeten, twee jaar later tijdens het EK in Polen stond Auschwitz op het programma, en in 2014 een bezoek aan de favela’s in Brazilië.

Ongemak

Maar wat de spelers ook zullen doen of zeggen, het zal het ongemak rond het toernooi niet wegnemen. Dat ongemak dringt, met nog iets meer dan twee weken te gaan voor de eerste wedstrijd van Oranje, ook de Nederlandse huiskamers binnen.

En daarmee worden mensenrechten, vaak toch een tamelijk abstract of in ieder geval ver-van-mijn-bedonderwerp, opeens iets dat iedere voetballiefhebber voor lastige keuzes stelt. Zijn we bereid onszelf het toernooi te ontzeggen, en wat bereiken we daar dan mee?

Filosofen

De spanning tussen morele beginselen en praktisch handelen is een onderwerp waar in de loop van de eeuwen filosofen van Socrates tot Immanuel Kant hun tanden stuk op hebben gebeten. De Duitse socioloog Max Weber (1864-1920) onderscheidde de gezindheidsethiek, waarbij mensen altijd handelen vanuit ethische principes (‘het goede’), en verantwoordelijkheidsethiek, waar niet de goedbedoelde uitgangspunten, maar de uitkomst leidend is.

Rutte en de KNVB beroepen zich nadrukkelijk op het laatste, maar veel voetbalfans, ook zij die het verzamelde werk van Weber niet in de boekenkast hebben staan, worstelen met de vraag hoe zij zich moeten verhouden tot dit toernooi.

Sportswashing

Volgens Alfred Archer, universitair docent filosofie aan de Tilburg University, zijn sportevenementen zoals een WK voetbal, belangrijk cultureel erfgoed, dat dreigt te worden afgenomen van het volk.

“Aan dat sentiment mag je niet voorbijgaan: de mooiste collectieve herinneringen van veel landen hangen samen met bijzondere sportprestaties. Foute regimes weten hoe waardevol dit soort evenementen zijn; dat is precies de reden waarom zij het naar zich toe willen trekken. Zo proberen ze de aandacht af te leiden van de mensenrechtenschendingen in hun land. Sportswashing heet dat.”

Een middenweg

Volgens Archer, die uitgebreid onderzoek deed naar de mechanismen van macht in de sportwereld, bestaat er een middenweg tussen het compleet boycotten van het WK in Qatar en volledig de schouders ophalen over alle misstanden aldaar.

Archer: “Kijk naar de wedstrijden, geniet als jouw team wint, maar wees je ook bewust van de omstandigheden waaronder dit toernooi tot stand is gekomen. Ik hoop, en dat is een oproep aan zowel de journalistiek als aan het publiek, dat ook na dit WK er aandacht blijft voor de mensenrechtensituatie in die regio.”

“En voor de toewijzing van toekomstige toernooien hoop ik dat de fans zich uit blijven spreken, zoals ze dat ook deden toen dat plan voor een Super League, een competitie voor enkel steenrijke Europese clubs, gepresenteerd werd. Dat ging niet door omdat de voetbalfans protesteerden. Dat moeten we nooit vergeten: de sport is van hen.”