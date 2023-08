Voetbalkus bewijst dat machismo nog bestaat in Spanje, maar is ook ‘de positieve kant van iets verschrikkelijks’

De Spaanse voetbalbondvoorzitter Luis Rubiales met speelster Jennifer Hermoso na de winst op Engeland in de finale van het WK. Beeld via REUTERS

Se acabó! heet het nieuwe Spaanse MeToo. Het is afgelopen, betekent dat. Voorbij. #seacabo is sinds vrijdag trending op sociale media en in andere publieke uitingen. Het waren de twee woorden die Alèxia Putellas, de laatste twee jaar gekozen tot de beste voetbalster van de wereld, via X, voorheen Twitter, de wereld instuurde.

Putellas, een week geleden met 22 andere Spaanse vrouwen gekroond tot wereldkampioen, hoorde net als vele anderen met verbijstering de toespraak van Rubiales aan, waarin hij zich verdedigde tegen de massale kritiek op de kus die hij bij de huldiging op de mond van Jennifer Hermoso had gedrukt, tegen haar wil. Rubiales legde de verantwoordelijkheid bij de speelster en ging vol in de aanval tegen politici, media en het ‘nepfeminisme’ dat ‘een plaag voor het land’ is en hem ‘sociaal’ wil ‘vermoorden’.

En nu is het genoeg! schreef Putellas toen. “We staan achter je, Hermoso.” Zaterdagavond verscheen Hermoso voor het eerst in het openbaar, bij een voetbalwedstrijd in Madrid. De teams steunden haar met een spandoek en het hele stadion klapte en juichte voor Hermoso. Het hele land lijkt zich in een week tijd achter haar te hebben geschaard.

Micromachisme

“Rubiales is het levende bewijs dat het ouderwetse machisme nog steeds bestaat. Maar niet alleen hij; hij kreeg vanuit de zaal ook veel applaus,” zegt Luisa Lores, die met vriendin Ana Mena een dagje naar het strand in badplaats Sitges is geweest. “Zelf worden we er ook mee geconfronteerd, het micromachisme, de kleine dingetjes in het dagelijks leven. Er is wel een verandering gaande, mensen zijn zich meer bewust van gelijkheid, maar ik denk dat we nog achterlopen bij andere landen,” zegt Mena. Lores: “Daar zouden ze toch veel eerder tegen deze man zijn opgetreden.”

Demissionair premier Pedro Sánchez is woedend dat één persoon het progressieve en vrouwvriendelijke beeld van Spanje in de wereld weer terugbrengt naar het archetype van de macho – een Spaans woord. De regering heeft in de laatste vier jaar juist verschillende wetten ingevoerd waarmee vrouwen beter tegen geweld worden beschermd en voor meer gelijkheid voor bijvoorbeeld de lhbtq-gemeenschap. Ook kwam er bijvoorbeeld een menstruatieverlof.

Geweld en moorden

“Die wetten? Ik weet niet of wij vrouwen nu meer beschermd zijn,” zegt Olivia Trias af. “We willen geloven van wel, maar elke dag zijn er op het nieuws berichten van geweld tegen vrouwen. Er is altijd machismo geweest en het is er nog steeds, in veel heftiger vorm dan die kus van Rubiales. Mishandeling, moorden.” Dit jaar zijn in Spanje al 35 vrouwen door hun (ex-)partner vermoord, meer dan de 34 in het hele vorige jaar. Het laatste slachtoffer was Evarista; zij was 91 jaar.

Niettemin is er nu alom het gevoel, de hoop, dat het huidige schandaal een kentering is, en niet alleen binnen het nog altijd conservatieve voetbal. “Als een enkele kus al zoveel reacties oproept, dan is dat de positieve kant van iets verschrikkelijks,” zegt kapper Manel Espinosa. “Het lijkt me het begin van iets, dat we vooruitgaan, dat we gedragingen die zo in het weefsel van onze samenleving zitten niet meer normaal vinden. Die reacties van: zo’n kus, dat is toch niks, joh. Ja, het is wél wat!”

Aangifte

Vrijdag, enkele uren na Rubiales’ weigering om af te treden als voorzitter van de voetbalbond, ondernam de Hoge Sportraad, een overheidsorgaan, namens de regering actie tegen de preses. Er werd aangifte gedaan bij een speciaal sporttribunaal vanwege machtsmisbruik en ongepast gedrag van Rubiales. Dat buigt zich daar deze week over en zou hem voor twee tot vijftien jaar op non-actief kunnen stellen. Zaterdag schorste de Fifa de Spaanse voorzitter al voor ten minste 90 dagen, in afwachting van een disciplinair onderzoek.

Staatssecretaris van Sport en voorzitter van de Hoge Sportraad Víctor Francos ontkent dat de regering laat was met ingrijpen. “Ministers hebben hem gevraagd af te treden, de premier zei duidelijk dat zijn gedrag onacceptabel was en zijn excuses ontoereikend, maar ook wij dachten dat hij zelf zou opstappen. Nu dat niet is gebeurd, gaan wij ervoor zorgen dat hij vertrekt, maar daarvoor moeten we de juiste administratieve weg bewandelen.”