VN zet noodgedwongen mes in voedselhulp: het geld raakt op

Een distributiecentrum van het VN-voedselhulpprogramma in Jemen. Wereldwijd wordt er noodgedwongen op de hulp gekort. Beeld REUTERS

De boodschap die het Wereldvoedselprogramma (WFP) van de VN dit jaar al een aantal keer de wereld in stuurde, was nochtans duidelijk: het geld raakt op. Deze week waarschuwde de WFP dat de voedselvoorziening van ruim 100.000 Syriërs in vluchtelingenkampen in Jordanië onder druk staat.

De financiële hulp die de vluchtelingen maandelijks van het WFP krijgen zal vanaf volgende maand met een derde worden gekort. Het is een flinke schok voor de bewoners van de kampen; ongeveer twee derde zegt totaal afhankelijk te zijn van de financiële hulp die ze van de VN-organisatie krijgen.

Uiteindelijk zal de hulp aan zo’n 50.000 vluchtelingen in het land helemaal worden beëindigd. Niet omdat ze het niet meer nodig hebben, maar omdat het te duur is.

Kinderarbeid en kindhuwelijken

Gevreesd wordt dat met het terugrollen van de hulpprogramma’s praktijken zoals kinderarbeid en kindhuwelijken zullen toenemen, omdat mensen nieuwe inkomsten nodig hebben en mogelijk niet al hun kinderen meer kunnen onderhouden. Ook neemt de kans toe dat mensen in de schulden komen doordat ze leningen zullen afsluiten om rond te komen.

De Syrische vluchtelingen in Jordanië zijn niet de enigen waarop wordt gekort; voedselprogramma’s over de hele wereld hebben dit jaar te maken gehad met flinke bezuinigingen vanwege een tekort aan donaties.

Zo maakte het WFP vorige maand bekend dat de voedselhulp voor tweeënhalf miljoen mensen in Syrië wordt gekort, om te zorgen dat de drie miljoen hulpbehoevendste Syriërs nog wel hulp kunnen blijven ontvangen. Zonder deze ingreep ‘zou al het eten in oktober al op zijn’, zegt de organisatie in een verklaring.

Ook in Haïti is het raak. Deze week werd bekend dat het aantal mensen dat hulp ontvangt met een kwart wordt gekort, waardoor zo’n 100.000 mensen het nu opeens zonder financiële steun moeten doen. In de vluchtelingenkampen van Bangladesh hebben de Rohingya dit jaar de financiële hulp ook al zien slinken, en in Afghanistan zijn er miljoenen mensen gekort op de voedselpakketten die ze maandelijks ontvangen.

Eindigen graandeal

Het WFP spreekt van de grootste en ingewikkeldste voedselcrisis in zeker zeventig jaar. De angst is dat de crisis zal verergeren nu Rusland zich uit de graandeal heeft teruggetrokken. Die overeenkomst maakte het mogelijk om Oekraïens graan, ondanks de Russische blokkade, over de Zwarte Zee te exporteren.

Het overgrote deel van het graan dat het WFP jaarlijks inkoopt, komt uit Oekraïne. Als die export bemoeilijkt wordt, zal de organisatie naar nieuwe graanmarkten moeten zoeken. Daarnaast zal ze door de verwachte stijging van de graanprijs ook meer moeten betalen dan eerder berekend, met mogelijk nog meer bezuinigingen als gevolg.