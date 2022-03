VN: Oekraïne is de snelst groeiende vluchtelingencrisis sinds WOII

Drukte in Kiev op het treinstation, waar burgers proberen een trein te pakken om de stad uit te komen. Beeld EPA

Het aantal vluchtelingen dat vanuit Oekraïne in buurland Polen is aangekomen, is opgelopen tot bijna een miljoen. Alleen al op zaterdag staken volgens de autoriteiten 129.000 mensen de grens over. Ook het aantal vluchtelingen in Duitsland neemt toe. Volgens het ministerie van Binnenlandse Zaken zijn er inmiddels 37.786 Oekraïners in het land aangekomen.

De Poolse president Andrzej Duda heeft op initiatief van zijn vrouw Agata Oekraïense vluchtelingen onderdak aangeboden in officiële residenties van het staatshoofd. In twee villa’s die tot de ambtswoningen van de president behoren, zijn vluchtelingen ondergebracht.

Onderdak

Israël is van plan komende week een veldhospitaal op te zetten voor Oekraïense vluchtelingen. De plek waar de medische faciliteit wordt opgezet is nog niet bekend, maar naar verwachting verrijst die in Oekraïne of ergens vlak bij de grens.

Ruim 6000 Nederlandse gezinnen hebben zich aangemeld bij het initiatief Onderdak Oekraïne. Omdat de reguliere asielopvang van het COA al helemaal vol zat voordat de oorlog uitbrak, wil het kabinet dat elk van de 25 veiligheidsregio’s 2000 Oekraïners opvangt.