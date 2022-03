VN: meer dan 2 miljoen Oekraïense vluchtelingen

Vluchtelingenkamp in Oekraïne. Miljoenen mensen zijn op de vlucht voor de oorlog. Beeld REUTERS

Maandag ging het nog om ruim 1,7 miljoen vluchtelingen. Vluchtende Oekraïners steken vooral de grens naar Polen over. De Poolse grenswacht heeft ruim 1,2 miljoen mensen geregistreerd. Een deel van deze groep reist door naar andere landen in Europa. Omdat in de Europese Unie geen grenscontroles zijn, is niet duidelijk hoeveel vluchtelingen zijn aangekomen in bijvoorbeeld Nederland.

De Verenigde Naties schatten dat het aantal vluchtelingen kan oplopen tot 5 miljoen. Na de eerste vluchtelingenstroom komt waarschijnlijk een tweede golf van meer kwetsbare vluchtelingen. “Als de oorlog voortduurt, zullen we mensen gaan zien die geen middelen en ook geen connecties hebben,” aldus UNHCR-hoofd Filippo Grandi.

In Nederland

Dinsdagochtend liet het Centraal Orgaan opvang asielzoekers weten dat de opvang voor Oekraïners in Harskamp helemaal vol is geraakt. Vanwege de drukte moesten mensen op noodbedden slapen in ruimtes die daarvoor niet bestemd zijn, zo meldt het COA.

Het kabinet gaat de opvang van grote aantallen vluchtelingen uit Oekraïne als een crisis behandelen. Dat betekent onder meer dat over de kwestie regelmatig overleg gaat plaatsvinden onder leiding van minister Dilan Yeşilgöz (Justititie en Veiligheid). Dat zei minister-president Mark Rutte na een kabinetsoverleg over de oorlog in Oekraïne.