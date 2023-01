VN-gezant: ‘Crisis in de Hoorn van Afrika op het randje van catastrofaal’

Ethiopische vrouwen zoeken de schaduw op in Semera. In de regio ondervinden nu zo’n 36 miljoen mensen de gevolgen van de droogte. Beeld AFP

Al vijf seizoenen op rij wil de regen niet vallen. De Hoorn van Afrika kampt met de ergste droogte in veertig jaar tijd, met een voedselcrisis en enorme vluchtelingenstromen als gevolg. “En het is vooral zo erg omdat het alles bij elkaar is: droogte, een sprinkhanenplaag, aanhoudend conflict, de economische gevolgen van twee jaar coronacrisis, en de gestegen prijzen door de oorlog in Oekraïne.”

Dat zegt Astrid van Genderen Stort, hoofd noodtoestanden bij de VN-vluchtelingenorganisatie UNHCR. Ze belt vanuit Zwitserland en is net terug van een rondreis door het zuiden en oosten van Ethiopië, waar ze meerdere vluchtelingenkampen bezocht. Onderweg zag ze hoe de voedselcrisis, veroorzaakt door aanhoudende droogte, van kwaad tot erger gaat.

“Er is de afgelopen twee jaar zo goed als geen regen gevallen. Een maandje terug viel er een beetje, maar dat was het wel. Daardoor zijn in de hele Hoorn van Afrika enorm veel mensen op de vlucht geslagen. Op zoek naar voedsel, op zoek naar water. In de regio ondervinden nu zo’n 36 miljoen mensen de gevolgen van de droogte – een verdubbeling ten opzichte van een half jaar terug. In Somalië en Ethiopië zijn hierdoor momenteel circa 1,7 miljoen mensen ontheemd.”

Strijd om vruchtbare stukken land

De ontheemden in Ethiopië zitten klem: in het westen van het land is het onrustig door een oplaaiende strijd tussen opstandige Oromiamilities en het overheidsleger; in het noorden van het land trekken de kruitdampen van twee jaar oorlog in Tigray maar langzaam op; en het oosten en zuiden worden geteisterd door droogte.

“In het hele zuidoosten van Ethiopië, tegen de grens met deelstaat Oromia, zijn er, schat ik, iets van driehonderd kampementen uit de grond geschoten. Je moet denken aan kleine nederzettingen van takkenhuisjes, soms met plastic zakken of een zeil erover. Door de droogte is er een enorme schaarste aan... alles eigenlijk. Het vee is doodgegaan, het land enorm droog. Daarnaast heeft ook Ethiopië veel last van de gevolgen van de oorlog in Oekraïne: de voedselprijzen zijn enorm gestegen. Alles is duurder geworden.”

Ethiopië staat onder druk. Er wordt gestreden om water en de kleine stukken land die nog wel vruchtbaar zijn, met spanningen tussen verschillende etnische groepen gevolg.

“Ik was bij een reservoir, nabij de stad Filtu. Drie weken geleden had het daar geregend, dus stond er wat water in. Bantoevluchtelingen wordt het verboden daar hun water te halen. Ik sprak een vrouw, die mocht voor haar tien familieleden één jerrycan vullen per drie dagen.” En dat was nog ruimhartig.

Duurzame steun

“Ik heb mensen gesproken die vertelden hoe ze uit Oromia verjaagd werden. Enkele van hun stamgenoten zijn onthoofd, vertelden ze me. Vrouwen werden voor hun ogen verkracht. De Bantoes zijn slechts één voorbeeld van hoe etnische minderheden geslachtofferd worden. Zij waren altijd al gemarginaliseerd, maar die marginalisering neemt nu enorm toe. Mensen die het lang hebben weten vol te houden in het Oromiagebied zijn nu ook op de vlucht geslagen.”

“Omdat er zoveel ontheemden zijn, en omdat wij zo weinig middelen hebben, moeten we prioriteren. We kunnen alleen de meest kwetsbaren steun bieden. Denk aan voedselhulp, jerrycans, zonnelampjes, matjes, en plastic zeilen. Maar we proberen ook duurzamere steun te bieden, zoals hulp bij het bouwen van duurzame onderkomens, aansluitingen op een centraal watersysteem. Dat zijn pas echte oplossingen. Ik hoop dat er meer geld beschikbaar komt.”

“We merken de gevolgen van de oorlog in Oekraïne heel erg in ons werk. Sinds april is de wereld alleen maar bezig met Oekraïne. De media richten zich op die oorlog, alle hulp en noodsteun gaan ernaartoe. Dat is ook logisch – Oekraïne is nu eenmaal dichterbij voor Europeanen, en er was de angst dat die oorlog zich zou uitbreiden. Men voelt zich veel meer betrokken met die oorlog dan weer zo’n droogte in Afrika, waar nooit een eind aan lijkt te komen.”

VN noemt het nog geen hongersnood

De hulpmissies in Afrika zijn inmiddels ‘zwaar ondergefinancierd’, zegt Van Genderen Stort. Wat meespeelt is dat de Verenigde Naties geen hongersnood heeft uitgeroepen in de Hoorn van Afrika, ook al sterven er mensen van de honger. Een hongersnood is in de eerste plaats een technische term, en wordt pas uitgeroepen er bepaalde fases zijn doorlopen.

Maar dat is semantiek, vindt Van Genderen Stort. “Mijn collega's waren erbij toen de hongersnood in 2011 in Somalië werd uitgeroepen en de vrouwen met hun dode kinderen op de rug het vluchtelingenkamp binnenliepen. In mijn ogen is het dan te laat.”

“En ergens is deze crisis nu al erger dan toen. Want het klimaat verandert niet meer terug. De bestaanswijze van deze mensen, hun manier van leven, hun bron van inkomsten is weggeslagen door de droogte. Dit probleem gaat niet meer weg. Dit is een crisis op het randje van een catastrofe.”