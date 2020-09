Vluchtelingenkamp op Lesbos verwoest na brand

Het is nog niet duidelijk of door de branden doden of gewonden zijn gevallen. Beeld AP

Het overbevolkte vluchtelingenkamp met zo’n 13.000 inwoners is sinds donderdag in quarantaine nadat er vorige week woensdag de eerste coronabesmetting werd vastgesteld. Inmiddels zijn dat er 35.

Volgens brandweerlieden waren er geen gewonden, maar had een onbekend aantal mensen last van ademhalingsproblemen door het inademen van rook. Er zijn berichten dat branden zijn aangestoken door vluchtelingen die het niet eens zijn met de coronamaatregelen die in het kamp van kracht waren. Ze weigerden met hun families in isolatie te gaan, zeiden Griekse media.

Door de brand brak grote paniek uit onder de bewoners. De vluchtelingen zitten veelal langs wegen rond het kamp. Honderden migranten probeerden naar de havenplaats Mytilene te vluchten maar werden tegengehouden door de Griekse politie.

“Enorme delen van het kamp staan in brand of zullen afbranden,” vertelt hulpverlener Karin Arendsen van Stichting Bootvluchteling, die met haar medisch team uit kamp Moria is geëvacueerd. “Er woeden vaker branden in het kamp, maar deze is van een andere orde.”

Absolute destruction at #Moria camp visible with the first ray of light this morning. Approx 12,000 people will have nowhere to sleep tonight, not even the frail tents they used to call home.

Video by @moutafis77 #greece #lesvos #lesbos #migrants #refugeesgr pic.twitter.com/9XUkS1cSk2 — 𝙺𝚘𝚜𝚝𝚊𝚜 𝙺𝚊𝚕𝚕𝚎𝚛𝚐𝚒𝚜 (@KallergisK) 9 september 2020

Olijfboomgaard

Volgens de hulpverlener is ook het noodhospitaal in gevaar. Grote aantallen bewoners van het kamp proberen zich in veiligheid te brengen in een naburige olijfboomgaard. “Wij volgen de situatie op de voet en kijken wat we kunnen doen om zo snel mogelijk hulp te bieden.”

Arendsen zegt dat het dinsdagavond onrustig was in Moria en dat vluchtelingen protesteerden uit onvrede met de lockdown die er is ingesteld sinds het coronavirus er is geconstateerd. Sindsdien heerst volgens haar een gespannen situatie in het kamp. “Er is geen medisch plan van de Griekse overheid om op te volgen en te voorkomen dat er paniek ontstaat,” aldus Arendsen. “Ook de informatievoorziening vanuit de Griekse overheid is slecht.”

Nachtmerrie

‘De nachtmerrie is compleet’, zo omschrijft VluchtelingenWerk Nederland de situatie in het vluchtelingenkamp Moria op het Griekse eiland Lesbos. ‘Na het virus kwamen de vlammen in vluchtelingenkamp Moria op Lesbos. Europa heeft te lang toegekeken en dit is het resultaat. Hoe lang moet het duren voor men inziet dat dit niet langer zo kan?’, twittert de organisatie.

Hell on earth at #Moria camp on #Lesvos #Greece. A fire started late last night, now believed to have burned most of the camp that houses 12,000 people (4x its capacity). Doesn’t come as a surprise I’m afraid. #lesbos #migrants #refugeesgr pic.twitter.com/xFifUquvwn — 𝙺𝚘𝚜𝚝𝚊𝚜 𝙺𝚊𝚕𝚕𝚎𝚛𝚐𝚒𝚜 (@KallergisK) 9 september 2020

Tineke Ceelen, directeur van Stichting Vluchteling noemt de situatie ‘een lang aangekondigde tragedie’. Ze spreekt van ‘het moreel faillissement van Europa. Arme, arme mensen: vluchtelingen én eilandbewoners’, twittert ze.

Kamer

In de Tweede Kamer wordt geschokt gereageerd op de brand. GroenLinks en PvdA vinden dat Nederland niet meer kan wegkijken en de vluchtelingen moet helpen.

GroenLinks-leider Jesse Klaver spreekt op twitter van ‘een ongelofelijke nachtmerrie. Brand in het overvolle opvangkamp Moria waar tienduizenden vluchtelingen opgesloten zitten vanwege corona. We kunnen en moeten deze mensen helpen en veiligheid bieden. Wachten kan niet langer.’

‘Wat verschrikkelijk en angstaanjagend. Waar al zo lang voor werd gewaarschuwd wordt nu werkelijkheid. Brand, corona, chaos. Nederland kan niet langer wegkijken maar moet verantwoordelijkheid nemen’, twitter PvdA-Kamerlid Attje Kuiken. Haar partijgenoot Kirsten van den Hul schrijft: ‘afschuwelijke beelden uit Moria. Mensonterend. Wat laten we deze mensen toch telkens weer ongelofelijk in de steek. NU humane oplossing nodig. Duizenden mensen staan letterlijk op straat.’

Wat een ongelofelijke nachtmerrie. Brand in het overvolle opvangkamp Moria waar tienduizenden vluchtelingen opgesloten zitten vanwege corona.



We kunnen en moeten deze mensen helpen en veiligheid bieden. Wachten kan niet langer. https://t.co/mLyw0kYpaq — Jesse Klaver (@jesseklaver) 9 september 2020

De linkse oppositiepartijen maken zich al langer druk om de nijpende situatie op Lesbos en andere plaatsen in Griekenland waar veel vluchtelingen zijn ondergebracht in overvolle kampen. Ook regeringspartijen D66 en ChristenUnie willen dat het kabinet meer doet.

In april had een meerderheid van de Tweede Kamer het kabinet opgeroepen om zich in Europa sterk te maken om vluchtelingen van Lesbos onder te brengen op cruiseschepen, om zo verspreiding van het coronavirus te voorkomen. De cruiseschepen liggen vanwege de coronacrisis toch stil. Ze wezen daarbij op de erbarmelijke omstandigheden waarin tienduizenden mensen verkeren.

Eerdere Europese afspraken om de vluchtelingen te herverdelen, komen moeizaam van de grond.

Premier Kyriakos Mitsotakis zal volgens zijn bureau om 09.30 uur een buitengewone interministeriële bijeenkomst houden in Athene om de situatie te beoordelen en te beslissen over maatregelen die nodig zijn om de situatie het hoofd te bieden.