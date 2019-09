Vloggers Ties en Govert komen weg met boete

YouTubers Ties Granzier en Govert Sweep werden in Amerika opgepakt omdat ze het militaire gebied Area 51 betraden. Beeld ANP

Volgens de rechtbank in Las Vegas gaat om een totaalbedrag van ongeveer 4500 dollar. Een woordvoerder zegt dat als de boete is betaald, beide vloggers donderdag terug naar Nederland vliegen. Tot die tijd zitten ze nog vast.

Thomas Scherpenzeel van het bureau Managemen, die de zakelijke belangen van Granzier behartigt, zegt dat de geldboete het gevolg is van een schikking. Hij bevestigt dat de twee YouTubers blijven vastzitten in de VS tot ze naar Nederland vliegen. Ook zegt hij dat de foto- en videoapparatuur van de vloggers in beslag is genomen.

“Het was belangrijk voor ons dat deze mannen een celstraf uitzaten en dat ze ons een substantiële boete betalen,” zegt openbare aanklager Chris Arabia in een video die de politie online heeft gezet. “We nemen deze misdaad serieus. En mensen moeten begrijpen dat we deze nonsens niet tolereren.”

Uit de hand gelopen

In de video komen ook de 20-jarige Granzier en de 21-jarige Sweep aan het woord. Ze beloven niet meer voor problemen te zorgen en zeggen blij te zijn als ze eenmaal weer naar Nederland mogen. “Het is allemaal een beetje uit de hand gelopen,” aldus Granzier.

De twee Nederlanders waren opgepakt omdat ze waarschuwingsborden negeerden zodat ze een filmpje konden maken van de zwaarbeveiligde Amerikaanse militaire basis. Sweep, die filmpjes maakt over verlaten gebouwen, heeft 308.000 abonnees, Granzier, die zich meer richt op opvallende acties, ruim 735.000.

Al decennia gaan er geruchten dat er op Area 51 vliegende schotels en buitenaardse wezens worden bewaard. Sinds de Amerikaan Matty Roberts onlangs op Facebook een oproep deed om 20 september de basis binnen te dringen, onder het motto ‘Zo’n grote groep kunnen ze niet stoppen’, is er veel aandacht voor Area 51. Roberts kreeg ruim twee miljoen aanmeldingen, plus een bezoekje van de FBI, waarna hij de ‘bestorming’ annuleerde en zich terugtrok.