Vliegende taxi naar luchthaven is al bijna geen toekomstmuziek meer

Een testvlucht met een dronetaxi in de Amsterdam ArenA. De drone is een Ehang 216 en biedt plaats aan twee personen van in totaal 210 kilo. Beeld ANP

De komende 18 maanden worden als cruciaal gezien voor de electric vertical take-off and landing aircrafts (evtols). Niet alleen voeren meerdere start-ups in deze maanden testvluchten uit om te kijken of het snor zit met de veiligheid van de zelfsturende (!) vliegende voertuigen. Ook zal er flink gelobbyd moeten worden om goedkeuring van regelgevers wereldwijd te krijgen, voordat de eerste modellen van de lopende band kunnen rollen.

Voor dat laatste lijken de seinen in elk geval op groen te staan. De European Union Aviation Safety Agency publiceerde mei een rapport waaruit bleek dat evtols al in 2024 geïntroduceerd zouden kunnen worden in de EU, mits de veiligheid voldoende geborgd is.

Aan de animo voor de vliegtaxi’s zal het in elk geval niet liggen. Met name luchtvaartmaatschappijen hebben in het afgelopen jaar miljarden geïnvesteerd in de start-ups – en ook zijn de eerste grote orders al geplaatst. Bij het Britse bedrijf Vertical Aerospace Ltd. zijn er – onder voorbehoud – al zo’n duizend besteld, onder andere door Virgin Atlantic Airways en American Airlines. Bij concurrenten EmbraerX, Lilium en Archer zijn enkele honderden bestellingen geplaatst door luchtvaartmaatschappijen.

Bij het vervoer van en naar luchthavens valt namelijk grote winst te boeken voor reizigers, qua tijd en comfort, zegt Shai Weiss, chief executive officer van Virgin Atlantic Airways tegen Bloomberg. “Je kunt soms uren doorbrengen op relatief korte luchthavenritten, omdat jemet het openbaar vervoer vastzit of in de file staat. Evtols kunnen de reis in 30 minuten doen – en daar willen mensen de portemonnee wel voor trekken.”