‘Vliegende Fransman’ slaagt in tweede poging Kanaal-oversteek

Franky Zapata vertrok om 08:15 uur op zijn ‘flyboard’ vanuit Sangatte in het noorden van Frankrijk. Zo'n 20 minuten later landde de 40-jarige Fransman in St. Margaret’s Bay. Daarmee was hij ‘breaking news’ voor de Britse publieke omroep BBC.

Tranen

De Fransman vloog op een hoogte van zo'n 15 tot 20 meter over het 35 kilometer brede Nauw van Calais. De voormalige jetski-kampioen landde al zwaaiend vanaf zijn board naar de mensen die hem onthaalden. Volgens Zapata bereikte hij een topsnelheid van tussen 160 en 170 kilometer per uur.

“De laatste vijf tot zes kilometer heb ik er echt van genoten. Of dit een historische gebeurtenis is of niet, ik ben niet degene die dat beslist, de tijd zal het leren. We hebben drie jaar geleden deze machine gefabriceerd en zijn er nu Het Kanaal mee overgestoken,” vertelde een huilende Zapata aan verslaggevers bij aankomst.

Zijn board werd voortgestuwd door vijf mini-turbomotoren waarmee tien minuten gevlogen kon worden voordat de brandstof moest worden aangevuld. Dat gebeurde midden op zee vanuit een schip.

Een eerdere poging op 25 juli mislukte door deining tijdens het bijtanken. De 40-jarige Fransman zei daarover dat hij het gas op het verkeerde moment losliet en daardoor in het water viel. Zijn recordpoging haalde hij daardoor niet. “Een enorme teleurstelling, maar hij zal het zeker nog een keer proberen,” verklaarde een teamlid na afloop.

Flyboarding Frenchman Franky Zapata makes first successful Channel crossing on his jet-powered craft https://t.co/NE3bt9ja3a BBC Breaking News

Franky Zapata's echtgenote Krystel (M) in Sangatte tijdens het verlossende telefoontje van haar man vanuit Engeland. Beeld AFP

Décollage imminent pour Franky Zapata, qui va tenter de traverser la Manche sur son Flyboard pic.twitter.com/fVpoGj1D0o BFMTV

Bekijk hieronder de poging die Franky Zapata tien dagen geleden ondernam:

Franky Zapata bij het opstijgen met zijn ‘flyboard’ in Sangatte. Beeld AP