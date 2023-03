Vlaanderen kijkt met grote interesse naar de BBB: ‘Dat gevoel leeft bij mensen hier ook’

Vlaamse boeren bezetten begin maart met hun tractors het centrum van Brussel om tegen het Belgische stikstofbeleid te protesteren. Beeld BELGA

Tine Hermans is een Vlaamse boerendochter uit Merksplas, net onder de Nederlandse grens en tot tien dagen geleden was er weinig over haar bekend. Begin vijftig, moeder van vier, actief bij de lokale plantentuin. En toen richtte ze de Facebookgroep ‘Boer Burger Belangen’ op.

Sindsdien gaat het hard. Caroline van der Plas juichte op Twitter het initiatief toe. De teller staat inmiddels op 15.000 leden, onder wie minister van Landbouw Jo Brouns. Hij blijft graag op de hoogte, zo verklaarde zijn woordvoerder. Afgelopen woensdag heeft de minister Tine Hermans ook al even ontmoet. Hij was op tournee – ‘De Boer op met Jo!’ – om de stikstofplannen van de Vlaamse regering uit te leggen.

Nederlands voorbeeld

Tine Hermans heeft dan wel geen politieke ervaring, ze verdiept zich al maanden in de stikstofproblematiek. Haar broer heeft het bedrijf van haar ouders overgenomen, en dat wordt nu met sluiting bedreigd. “Boer Burger Belangen wil uitgroeien tot een beweging of partij die het enorme belang van onze landbouwers wil koesteren!” zegt ze. Maar net als het Nederlandse voorbeeld is de beweging breder: “Wonen, energie en voedsel zijn basisvoorzieningen die voor alle burgers betaalbaar moeten zijn.”

Op de Vlaamse radio zei Hermans vrijdag dat ze volgend jaar aan de verkiezingen wil deelnemen: “Er zijn veel mensen die verandering willen in de politiek. Het signaal in Nederland heeft dat duidelijk gemaakt en dat gevoel leeft hier bij mensen ook.”

Tine Hermans is niet de enige in Vlaanderen die zich iets heeft aangetrokken van de opkomst van de Nederlandse BBB. Al sinds begin dit jaar houdt regeringspartij CD&V – het Vlaamse CDA – nauwlettend in de gaten wat er in Nederland gebeurt. In februari is de partij in oppositie gegaan tegen het eigen stikstofbeleid. “We gaan toch geen hele sector wegduwen, omdat er ergens drie bomen staan met een speciale vleermuis er in,” zei partijleider Sammy Mahdi in Het Nieuwsblad. Het kostte daarna drie weken van onderhandelen, inclusief één sessie van 17 uur, om de regeringspartijen weer op één lijn te krijgen.

‘Leentjebuur bij BBB’

Mahdi heeft stikstof met beide handen aangegrepen om zijn partij weer smoel te geven. “Hoeveel keer heb ik al moeten ­lezen dat er geen thema’s kleven aan CD&V? Wel, dat is niet meer zo,” zei hij afgelopen zaterdag, toen zijn partij een ‘gemeenschapscongres’ hield in Gent. De christendemocraten gaan ervoor zorgen dat de ‘vergeten Vlaming’, gehoord wordt en dat ‘de minachting voor de landelijke gebieden en de buitenwijken van de grootsteden stopt’.

‘Leentjebuur bij BBB’ schrijft De Morgen over de nieuwe koers van CD&V. ‘Mahdi spiegelt zich aan de BBB. Weg met de anywheres, leve de somewheres,’ kopt de Vlaamse site P-magazine. Die tegenstelling tussen mensen die mobiel zijn en zich overal wel thuisvoelen – de ‘anywheres’ – en mensen die meer hechten aan huis en haard – de somewheres – is van de Britse journalist David Goodhart. Zijn boek uit 2017 is ook in Nederland de afgelopen weken aangehaald. Mensen in de landelijke gebieden zien de pinautomaat, de bus en de bakker verdwijnen, zegt Mahdi. Ze hebben het gevoel ‘dat de anywheres in Brussel alles bepalen’.

Respect

Een bestuurspartij die zich gaat gedragen als oppositie. Het kan in Vlaanderen makkelijker omdat de beweging die zich traditioneel tegen ‘Brussel’ afzette, de Vlaams-nationalistische NV-A, sinds 2019 juist de grootste regeringspartij is. De NV-A streeft naar een zelfstandig Vlaanderen – ‘België is het enige land ter wereld waar de meerderheid zich wil afscheiden van de minderheid,’ verwoordde een Nederlandse diplomaat het onlangs. De partij staat in cultureel opzicht rechts van de VVD – partijleider Bart de Wever heeft net een boek tegen ‘woke’ uitgebracht –, maar voert ook een stevig milieu- en dus stikstofbeleid.

En dat wordt haar door veel veehouders niet in dank afgenomen. En zoals BBB met succes de thema’s van het CDA heeft overgenomen, probeert het Vlaamse CDA dat nu van de Vlaams-nationalisten te doen. De titel van het congres dat de christendemocraten zaterdag organiseerden zei het eigenlijk allemaal in één woord: Respect.