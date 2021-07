Vlaamse acteur uit kinderfilms opgepakt in onderzoek naar kindermisbruik

De acteur in kwestie in de lobby van het hotel waar hij met undercoverjournalist Sven van der Meulen afsprak. Beeld Vrije Vogels

Het parket van Antwerpen bevestigt dit vrijdag na undercoveronderzoek van de Nederlandse journalist Sven van der Meulen in samenwerking met de Belgische krant Het Laatste Nieuws.

Om de acteur te lokken, werd er van alles in scène gezet. Van der Meulen deed zich op een openbare chatsite voor als pedofiel, waardoor hij vervolgens contact wist te leggen met de acteur. Die vertelde dat hij zelf op ‘jong’ valt en graag in contact wilde komen met andere mannen, ‘om samen op kinderen te kunnen geilen’. Van der Meulen wist uiteindelijk zijn vertrouwen te winnen en zo ontstonden er ook ontmoetingen.

Tijdens een afspraak in de lobby van een Antwerps hotel vertelde de acteur, die de afgelopen twintig jaar grote en kleine rollen had in producties van Studio 100, VTM, VRT en Disney, openhartig over zijn seksuele ervaringen met jonge kinderen. Hoe hij bijvoorbeeld seks zou hebben gehad met jongens van amper 14 jaar, hoe hij al meermaals naar een naaktstrand trok om daar families met jonge kinderen te begluren en hoe hij zijn eigen kinderen zou uitwisselen met ‘gelijkgestemden’, mocht hij ooit vader worden.

Tijdens dat gesprek onthulde hij ook aan Van der Meulen bekend te zijn en vooral mee te spelen in kinderseries. “Sommigen kennen mij, ja. Dat maakt het misschien wel makkelijker.”

Bewijs

De acteur deed nog veel meer onthullingen. Maar om hem daadwerkelijk op te laten pakken, was er bewijs nodig. En dus stelde Van der Meulen voor om een 10-jarig jongetje voor hem te regelen. Die uitnodiging sloeg de acteur niet af. De man kwam op 11 juli opdagen voor de afspraak, maar het 10-jarige jongetje was natuurlijk niet aanwezig. Omdat de acteur aan de deur van de hotelkamer stond en dus duidelijk van plan was om in te gaan op een afspraakje met een kind van 10, besliste de onderzoeksjournalist samen met Het Laatste Nieuws om alle informatie over te dragen aan het gerecht.

Dat gebeurde op 19 juli. Het parket van Antwerpen heeft daarop een gerechtelijk onderzoek geopend naar vermeend kindermisbruik en de mogelijke verkrachting van een minderjarige.

Op vrije voeten

Vorige week vrijdag werd de acteur opgepakt en werd bij hem een huiszoeking uitgevoerd. Daarbij zijn een aantal zaken in beslag genomen. Volgens informatie van Het Laatste Nieuws zou de man hebben toegegeven dat het zijn uitspraken waren, maar dat het puur ‘grootspraak’ was.

Inmiddels is de acteur weer op vrije voeten. De onderzoeksrechter wacht het onderzoek af van de zaken die bij de huiszoeking in beslag zijn genomen. Zo zullen onder meer zijn gsm en computer worden doorzocht. Dat onderzoek kan nog enkele weken in beslag nemen. Voor zover bekend zijn er geen aanklachten tegen de man ingediend.