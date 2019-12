VK wil extremisten weren uit grote steden

In Londen en Cambridge werden maandag wakes gehouden voor de slachtoffers van de aanslag. Beeld AP

De Britse krant The Times meldt dat de politie en inlichtingendiensten de dossiers van 219 ‘terroristen’ onderzoeken. Pakweg 70 van deze ‘terroristen’ zijn veroordeelde extremisten die vroegtijdig zijn vrijgelaten, net als Usman Khan, die vorige week twee mensen doodstak in Londen en nog eens drie mensen verwondde.

De overige dossiers gaan over extremisten die binnenkort vrijgelaten worden uit de gevangenis of mensen die in het verleden zijn gearresteerd op verdenking van terrorisme maar voor een ander vergrijp zijn veroordeeld en inmiddels vrij zijn.

Verbod op internet

Khan droeg vrijdag bij de aanslag een enkelband. Het was hem verboden contact te hebben met bepaalde personen en hij mocht geen apparaat bezitten waarmee hij op internet kon. De regering-Johnson onderzoekt nu of extremisten de toegang tot bepaalde steden geheel kan worden geweigerd. Ook wordt bekeken of het mogelijk is hen een totaalverbod op het gebruik van internet op te leggen.

Twee vervroegd vrijgelaten terroristen die banden hadden met Khan, die vrijdag door de politie werd doodgeschoten, zijn dit weekend opgepakt.

Wakes

De 28-jarige Khan had de autoriteiten misleid; hij wendde voor dat hij van zijn extremistische ideeën was afgestapt. Hij was in Londen om te spreken op een conferentie van de Universiteit van Cambridge over zijn leven na gevangenschap. Het bloedbad dat hij aanrichtte, maakt de aanpak van extremisten tot een belangrijk thema in de campagnes voor de landelijke verkiezingen volgende week.

De twee dodelijke slachtoffers van de aanslag waren beiden twintigers; een van hen was onlangs afgestudeerd aan de Universiteit van Cambridge, de ander studeerde nog op deze prestigieuze universiteit. In Cambridge en Londen zijn maandag wakes gehouden. In Londen waren premier Boris Johnson, oppositieleider Jeremy Corbyn en de Londense burgemeester Sadiq Khan aanwezig.