Vijfhonderd Russen, inclusief Poetin, bij Oekraïne in beeld voor oorlogsmisdaden

De Britse premier Boris Johnson bracht zaterdag een niet-aangekondigd bezoek aan de Oekraïense hoofdstad Kiev en aan de Oekraïense president Volodimir Zelenski. Beeld Anadolu Agency via Getty Images

De Oekraïense hoofdaanklager Irina Venediktova noemt Vladimir Poetin de grootste oorlogsmisdadiger van de 21ste eeuw. Als president geniet hij mogelijk immuniteit, maar die zal niet eeuwig duren, waarschuwde ze dit weekend in een interview met het Britse Sky News. Een van de zaken die Venediktova onderzoekt, is de raketaanval vrijdag op het station van Kramatorsk. Daardoor kwamen meer dan vijftig mensen om het leven.

Volgens de hoofdaanklager is er bewijs dat het station, dat vol evacués was, getroffen werd door een Russische raket. President Volodimir Zelenski zei vorige week dat Oekraïne verdachten van oorlogsmisdaden zo veel mogelijk in eigen land wil vervolgen. Ook het Internationaal Strafhof in Den Haag, mensenrechtenorganisaties en landen als de VS en Duitsland doen onderzoek naar gruweldaden.

Niet alleen in het oosten en zuiden

Ondertussen zijn met name het oosten en zuiden van Oekraïne oorlogsdecor. Toch zijn de Russen ook nog in andere delen van het land actief. Gisteren werd de luchthaven van het Centraal-Oekraïense Dnipro, een van de grootste steden van het land, bestookt. Volgens de regionale autoriteiten is het vliegveld compleet vernietigd.

Zowel de Russische als de Oekraïense strijdkrachten zouden zich verder voorbereiden op een nog heviger strijd in de Donbas en de kuststrook. Om die reden verwachten beide landen voorlopig geen ontmoeting tussen Zelenski en Poetin. “Om te zeggen dat ze elkaar over een week, over twee weken zullen ontmoeten – nee, dat zal niet gebeuren,” zei een presidentieel adviseur zaterdag op de Oekraïense televisie.

In Kramatorsk wordt gezocht naar sporen die kunnen helpen om de lichamen te identificeren van de zeker vijftig mensen die vrijdag omkwamen bij een aanval op het treinstation in de stad. Beeld Anadolu Agency via Getty Images

Toch is het nog maar de vraag of Ruslands gedemoraliseerde troepen nog veel grond kunnen veroveren, nadat ze zich uit de omgeving van Kiev terug moesten trekken. Om de strijdkrachten te versterken zouden volgens Britse inlichtingendiensten niet alleen reservisten, maar ook ontslagen personeelsleden weer worden opgeroepen.

Nieuwe bevelhebber

Om beter te presteren en de troepen te reorganiseren hebben de Russen een nieuwe bevelhebber aangesteld. Het zou gaan om Alexander Dvornikov (60), die eerder aan het hoofd stond van Russische gevechtsoperaties in Syrië en daarvoor door Poetin werd uitgeroepen tot ‘Held van de Russische Federatie’.

De Britse premier Boris Johnson bracht zaterdag een niet aangekondigd bezoek aan president Zelenski in Kiev. Johnson liep met Zelenski door het centrum van de hoofdstad. Hij beloofde hem 120 Britse pantserwagens en raketsystemen om marineschepen uit te schakelen. Die komen nog eens boven op de militaire uitrusting ter waarde van 120 miljoen euro die een paar dagen eerder al was toegezegd.

Zelenski toonde zich content, maar blijft hameren op een invoerverbod op olie uit Rusland. Volgens hem moet de democratische wereld zonder Russische olie kunnen. Actievoerders van Greenpeace hadden deze boodschap goed in hun oren geknoopt. Zij blokkeerden zaterdagnacht de Antwerpse haven om een tanker met olie uit Rusland tegen te houden.

Massagraven

Na het wegtrekken van Russische troepen uit het noorden is er volgens het Britse ministerie van Defensie bewijs achtergebleven van het ‘onevenredig’ aanvallen van burgers. “Er zijn bewijzen van massagraven, het dodelijke gebruik van gijzelaars als menselijk schild en het ondermijnen van de civiele infrastructuur,” zegt het ministerie zaterdag in een update van de inlichtingendiensten.

Volgens de Britten hebben de Russen geïmproviseerde explosieven gebruikt om ‘slachtoffers te veroorzaken, het moreel te verlagen en de bewegingsvrijheid van Oekraïne te beperken’. Ook is de infrastructuur onder vuur genomen waarbij het risico groot was dat burgers geraakt zouden worden. Daarbij wijzen de inlichtingendiensten onder meer op een opslagplek voor salpeterzuur in de Roebizjne in de Oost-Oekraïense regio Loehansk.

Een tank met salpeterzuur raakte in Roebizjne beschadigd door beschietingen. Oekraïne houdt de Russen daarvoor verantwoordelijk, de pro-Russische separatisten in Loehansk geven de Oekraïense troepen de schuld van het chemische ongeval. Salpeterzuur kan dampen afgeven die schadelijk zijn voor de gezondheid.