Vijf Nederlanders in Slovenië als vermist opgegeven na noodweer, damdoorbraak in Oostenrijk dreigt

De rivier Sora is bij de Sloveense plaats Medvode buiten de oevers getreden. Beeld AFP

Vermoedelijk zijn het voornamelijk meldingen van familieleden die geen contact hebben kunnen krijgen met in Slovenië verblijvende Nederlanders.

Aan de mensen die vermisten hebben opgegeven, wordt consulaire bijstand verleend. Dat houdt voornamelijk in dat de ambassade in Slovenië contact onderhoudt met de lokale autoriteiten.

Het is niet bekend hoeveel Nederlanders zich in Slovenië bevinden, omdat er vrij gereisd kan worden naar het land dat deel uitmaakt van de Europese Unie.

Neerslag

Sinds donderdagavond wordt Slovenië, dat erg populair is onder Nederlandse toeristen, getroffen door hevige regenval. In 24 uur tijd viel in het noorden van Slovenië de hoeveelheid neerslag die doorgaans in een hele maand valt. Een belangrijke autoweg die de hoofdstad Ljubljana verbindt met het noorden van het land werd afgesloten. Meerdere dorpen in het noorden zijn volgens de autoriteiten door het water van de buitenwereld afgesloten. Ook waait het hard en zijn er veel onweersbuien.

Vrijdag werd al bekend dat twee Nederlanders zijn omgekomen door het noodweer: twee mannen van 52 en 20 jaar uit Gouda.

Bliksem

Volgens de Sloveense politie maakten zij een tocht bij een berg in het noorden van het land, de Veliki Draški. Het is niet duidelijk waaraan ze zijn overleden, mogelijk zijn ze geraakt door de bliksem. De Veliki Draški is een berg van ongeveer 2200 meter hoog in het noorden van het land, niet ver van de plaats Bled.

Er is ook sprake van een derde dodelijk slachtoffer, een bejaarde man uit Slovenië zelf. Zijn stoffelijk overschot werd gevonden bij zijn woning in de buurt van het dorpje Kamnik, ten noorden van de hoofdstad Ljubljana.

Het Nederlandse ministerie van Buitenlandse Zaken heeft een waarschuwing toegevoegd aan het reisadvies voor Slovenië. ‘Er is een hoog risico dat er meer overstromingen en aardverschuivingen ontstaan,’ schrijft het ministerie. ‘De situatie kan snel veranderen. Op verschillende plekken zijn wegen, waaronder hoofdwegen, niet begaanbaar voor verkeer.’ Reizigers krijgen het advies om aanwijzingen van lokale autoriteiten op te volgen en mediaberichten in de gaten te houden. Het reisadvies blijft ondanks de waarschuwing op groen staan.

Evacuatie

Tweede Kamerlid Lisa Westerveld (GroenLinks) verblijft momenteel ook in Slovenië, voor het meerdaagse festival MetalDays. De camping is door de extreme regenval weggevaagd, twitterde zij vrijdag.

‘Vanochtend stroomde er een rivier door onze tenten vanwege de enorme regenval van gisteren.’ Westerveld en haar broer zijn geëvacueerd en opgevangen.

Echt geweldig om te zien hoe de inwoners van Velenje massaal hulp bieden.



Een slaapplek, eten, droge kleding en zelfs vanavond een metalbandje in het plaatselijke rockcafé.



Sfeer is hier relaxed, iedereen probeert er het beste van te maken. pic.twitter.com/vmrExV9fam — Lisa Westerveld 🌱 (@Lisawesterveld) 4 augustus 2023

In het noorden, waar de meeste regen viel, zijn talloze wegen en ook enkele spoorverbindingen afgesloten. Er zitten 16.000 huishoudens zonder stroom. Een aantal grensovergangen met buurland Oostenrijk is gesloten, melden lokale media.

Ergst in Skofja Loka

De situatie is het ergst rond het dorpje Škofja Loka, waar meer dan honderd gebouwen zijn ondergelopen. Er werd een militaire helikopter ingeschakeld om mensen uit hun huis te halen.

De verwachting is dat de regen nog zeker een dag aanhoudt. De vrees bestaat dat ook het zuiden van het land overstromingen zal krijgen, omdat enkele belangrijke rivieren in die richting stromen.

De president van het land, Nataša Pirc Musar, betuigde haar medeleven aan de slachtoffers van de overstromingen en hun naasten. Parlementsvoorzitter Urška Klakočar Zupančič zei ‘geschokt te zijn door de onmetelijke kracht van de natuur en de schade die de regen heeft aangericht aan huizen, wegen en andere infrastructuur’.

Slovenië is een erg populair vakantieland, ook bij Nederlandse toeristen. In het land vond deze week ook een metalfestival plaats, MetalDays. De organisatie annuleerde de laatste dag van dat festival.

Oostenrijk

Ook in het zuiden van Oostenrijk hebben meerdere gemeenten alarm geslagen vanwege overstromingen als gevolg van de zware regenval. Hulpdiensten zijn massaal ingezet. Meteorologen waarschuwen voor nog meer zware regenval.

In de gemeente Sankt Paul im Lavanttal in de deelstaat Karinthië zijn uit voorzorg zeventig huizen geëvacueerd. Bewoners werd gevraagd met de meest noodzakelijke spullen naar vrienden en familie te gaan en er werd een noodopvang ingericht. Ook in andere plaatsen waren evacuaties. Volgens energiebedrijf Energie Steiermark zaten vrijdagochtend zo’n 4000 huishoudens zonder stroom.

Dam onder druk

Hevige regenval veroorzaakte vrijdag modderstromen en overstromingen. Op de Ljubelj-bergpas viel binnen 24 uur evenveel regen als normaal in een hele maand valt. In Klagenfurt, de hoofdstad van Karinthië, dreigt een dam door te breken, waardoor het stadsdeel Viktring deels onder water dreigt te komen staan. Bewoners zijn opgeroepen zich voor te bereiden.

President Alexander Van der Bellen dankte op X, voorheen Twitter, de hulpdiensten voor hun inzet. ‘Ik wil alle hulpdiensten die in de storm worden ingezet bedanken voor hun werk. Blijf goed voor elkaar zorgen.’

In Kroatië zijn ook de hulpdiensten gemobiliseerd uit vrees dat de overstromingen zich zouden verspreiden. In het noorden van Kroatië steeg het waterpeil in de rivieren aanzienlijk.