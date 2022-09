Vijf jaar na orkaan Irma is Sint Maarten nog altijd niet helemaal hersteld

Sint Maarten na Irma. Beeld Joris van Gennip

Debby Dorsman uit Haarlem kon de schrijnende situatie van haar vriendin Emiko vijf jaar geleden niet langer aanzien. Delen van het dak van het ziekenhuis waar ze als cardioloog werkte waren ingestort, regenwater stroomde door de gangen en de patiëntenkamers. Thuis was de situatie niet veel beter. Haar echtgenoot kon door een raampje in de douche nog net hun zwaar gehavende huis levend ontvluchten. Dorsman kreeg het aangrijpende verhaal van haar vriendin bijna live mee. “Ze was in het ziekenhuis waar ze een noodaggregaat hadden. Daardoor kon ik met haar blijven appen. Toen ik hoorde en zag dat echt alles kapot was, moest ik wat doen.”

Dorsman bedacht zich geen moment en startte een inzamelingsactie om het ziekenhuis zo snel mogelijk weer operationeel te krijgen. Dankzij gulle gevers en een benefietconcert haalde ze bijna 30.000 euro op. Daarmee konden zes nieuwe, hypermoderne stretchers worden aangeschaft waarop patiënten op de eerste hulp weer zouden kunnen worden behandeld.

Tegenslagen

Het geld kwam in rap tempo binnen, maar toen kwamen de tegenslagen. De bedden op de plek van bestemming krijgen, bleek een enorm gedoe. Er waren problemen met een leverancier, problemen met de software, dan weer bleken ze wel in Europa voorradig, maar niet in de Verenigde Staten waar ze vandaan moesten komen. “Die bedden hadden ze daar meteen na de orkaan hard nodig en wij dachten dit even binnen een paar weken te fiksen. Maar dat liep dus helemaal anders.” Het duurde uiteindelijk tot 2019, twee jaar na Irma, voordat de bedden in gebruik konden worden genomen. “Maar nu hebben ze wel de allermodernste,” lacht Dorsman.

De tegenslagen waar Dorsman met haar inzamelingsactie mee te maken kreeg, zijn tekenend voor veel herstelprojecten op het eiland. Wie nu een rondje maakt, ziet dat veel is gerepareerd. Dat de natuur weer helemaal tot bloei is gekomen. Maar er moet nog veel gebeuren. Dat begint al bij aankomst op het vliegveld; pas onlangs heeft een aantal bedrijven groen licht gekregen om de luchthaven weer helemaal te gaan opknappen.

Reparatie van huizen

Ook veel inwoners hebben nog altijd zwaar te lijden onder de orkaan. Volgens ombudsman Gwendolien Mossel zijn er nog altijd mensen die wachten op reparatie van hun huizen. De afgelopen vijf jaar volgde ze enkele inwoners nauwlettend. De regering beloofde huizen van de allerarmsten beter terug te bouwen dan voor orkaan Irma. Mossel kent voorbeelden van houten huizen die zijn vervangen door beton. Maar afgelopen voorjaar bezocht ze een vrouw die bijna vijf jaar heeft gewacht op een nieuwe woning die nauwelijks beter was dan wat ze had voor de orkaan. “Ze hebben alleen het hout vervangen door nieuw hout en het dak hergebruikt. Deze vrouw heeft nog altijd geen fatsoenlijke keuken, maar slechts een wasbak.”

De vrouw zelf was dolblij met haar nieuwe stulpje, maar het hart van ombudsman Mossel brak toen ze het huis bezocht. “We zouden huizen sterker terug bouwen, maar ze kreeg gewoon precies hetzelfde.”

En zo zijn er meer bewoners waar nog altijd weinig vooruitgang is te zien, bijvoorbeeld rond het terrein van de vuilstort die kort na Irma in gebruik werd genomen. Al jaren wordt erover gesproken een aantal bewoners in de straten die te dichtbij liggen, te verplaatsen. Er is volgens Mossel nog altijd geen oplossing. “Er wordt ze van alles beloofd, maar er staat nog heel weinig op papier. Ondertussen hebben sommige huizen dringend onderhoud nodig, maar weten de bewoners niet of ze daar wel energie in moeten steken omdat ze wellicht straks toch kunnen verhuizen.”

Schuilkelders

Directeur Claret Connor van het National Recovery Program Bureau (NRPD), verantwoordelijk voor het herstelprogramma, erkent dat niet alles even snel gaat. Maar hij wijst erop dat het gaat over een bedrag van meer dan een half miljard dollar dat – mede met hulp van Nederland – is uitgetrokken om het eiland er weer bovenop te helpen. “Dat is heel veel geld voor zo’n klein eiland. Sommige projecten hebben nu eenmaal meer tijd nodig en bovendien willen we het goed doen. We kunnen dit geld maar één keer uitgeven en willen geen fouten maken.”

Het NRPD denkt nog zeker tot 2028 nodig te hebben om alle herstelprojecten af te ronden. Bij het ene project gaat dat volgens Connor voortvarender dan bij andere. Zo zijn alle schuilkelders flink onder handen genomen en beter toegerust om voor langere tijd mensen op te vangen, mocht Sint-Maarten in de toekomst opnieuw worden getroffen door een orkaan. Ook zijn 109 huizen van de allerarmsten flink onder handen genomen, hebben ze betere bescherming van ramen en deuren en zijn daken vernieuwd. Een aantal appartementengebouwen wordt op dit moment compleet gerenoveerd, waarbij bijvoorbeeld muren worden verstevigd.

De uitvoering gaat misschien niet overal even goed, zoals de ombudsman heeft vastgesteld, maar Connor is ervan overtuigd dat Sint-Maarten sterker uit deze ramp komt. “Ik ben een rasoptimist en zie dat we een beter eiland bouwen voor toekomstige generaties.”