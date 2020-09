Vijf dode kinderen gevonden in woning Duitse stad Solingen

Beeld Hollandse Hoogte/EPA

Duitse media spreken van vijf kinderen in de leeftijd van één tot acht jaar. Het lijkt om een gezinsdrama te gaan. De moeder van de kinderen zou uiteindelijk onder een trein zijn gesprongen, maar overleefde de poging om zichzelf om het leven te brengen.

De oma van de slachtoffers zou de politie hebben gebeld met de mededeling dat haar dochter vijf kinderen heeft omgebracht en mogelijk met een zesde kind onderweg was om zelfmoord te plegen. De woning is in een flatgebouw in het noorden van de stad in de deelstaat Noordrijn-Westfalen. Een kind van elf jaar oud werd uiteindelijk ongedeerd bij de oma aangetroffen.

Het zou gaan om vijf dode kinderen van 1, 2, 3, 6 en 8 jaar oud. Drie meisjes en twee jongens. “We kunnen nog niets zeggen over het motief, de moeder moet nog ondervraagd worden,” aldus een politiewoordvoerder tegenover Duitse media.

Vragen over zelfmoord? Bel 0900-0113 of ga naar de website 113.nl om (anoniem) te chatten.