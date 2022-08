Vier Nederlanders in Antwerpen gearresteerd bij pand van familie kickbokser Ben Saddik

Beeld BELGA

Ze worden verhoord door de federale gerechtelijke politie. De auto van de Nederlanders trok de aandacht van de politie. Na aanhouding vond de politie een vuurwapen en brandbommen in de auto, aldus Kato Belmans van het Antwerps parket. Volgens Belmans zou het om ‘jonge Nederlanders’ gaan. De vier zijn na hun aanhouding gearresteerd.

Wat de Nederlanders precies van plan waren, is nog niet duidelijk. Mogelijk waren de mannen een aanslag in het drugsmilieu aan het voorbereiden, schrijft de Vlaamse krant HLN. De aanhouding vond plaats op de Luitenant Lippenslaan in Borgerhout, vlakbij een eetzaak die deze zomer al drie keer eerder doelwit was van een aanslag.

Onbekenden trapten onder meer de deur bij deze zaak in en gooiden een brandbom naar binnen. Ze schreven ook ‘dief’ op de rolluiken. Een week eerder werd het pand onder vuur genomen met een kalasjnikov. Twee jongemannen werden toen kort na de aanslag gearresteerd met het wapen in hun bezit.

Het pand in kwestie was in handen van de familie van kickbokser Jamal Ben Saddik. Zijn broer, Saïd Ben Saddik, runde vanuit dit pand een telefoonwinkel. Saïd Ben Saddik is verwikkeld in een aantal drugsonderzoeken. Hij zou ruzie hebben met opdrachtgevers die hem ervan verdenken een (deel van een) drugslading te hebben gestolen.