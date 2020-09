Vier gewonden door steekpartij bij voormalig kantoor Charlie Hebdo

Persbureau AFP meldt dat het om een steekincident gaat. Beeld AFP

De politie heeft een verdachte opgepakt – vermoedelijk de dader – en zegt niet naar meer verdachten op zoek te zijn. Het gebied, inclusief de voormalige kantoren van Charlie Hebdo, is nog afgezet.

De politie heeft niets bekend gemaakt over de identiteit van de aanvaller of de gewonden. Twee slachtoffers verkeren volgens in ‘absoluut urgente’ toestand, zegt een politiemedewerker aan persbureau AP.

Premier Jean Castex heeft een bezoek aan een buitenwijk ten noorden van Parijs afgebroken om naar het ministerie van Binnenlandse Zaken te gaan om de ontwikkelingen te volgen.

Het motief voor de aanval is onduidelijk, en het is niet duidelijk of die verband houdt de eerdere aanvallen op Charlie Hebdo.

Het proces tegen de aanslagen op Charlie Hebdo is momenteel gaande. In het terrorismeproces staan 14 mensen, waaronder 3 voortvluchtigen, terecht voor medeplichtigheid bij de moorden in 2015. De weduwen van de Charlie Hebdo-aanvallers zouden vrijdagmiddag getuigen.