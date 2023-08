Vier doden en enorme schade door ‘ergste natuurramp ooit’ in Slovenië: ‘We konden niet weg, het water kwam zó snel’

De schade in Slovenië als gevolg van het noodweer is enorm. Volgens premier Robert Golob is twee derde van Slovenië getroffen door ‘de ergste natuurramp’ in de jonge geschiedenis van het land. De schade komt waarschijnlijk boven de 500 miljoen euro uit, zei Golob zaterdagavond volgens het Sloveense persbureau STA.

Door de hevige regenval traden rivieren buiten hun oevers. Huizen, wegen en de energie-infrastructuur zijn zwaar getroffen door de regen en de overstromingen. Volgens Golob zijn grote inspanningen vereist om terug te kunnen keren naar het normale leven. Črna na Koroškem, een plaatsje in een smalle vallei in het noorden van het land, is volledig van de omgeving afgesneden. Drinkwater en andere benodigdheden worden per luchtbrug naar de plaats gebracht.

Hoewel winkels in het land normaal gesloten zijn op zondag, gingen zaken die voedsel verkopen deze zondag wel open.

Vier mensen overleden

Door het noodweer zijn in totaal vier mensen overleden. Vrijdag werd al bekend dat twee Nederlanders om het leven waren gekomen in het noorden van het land. Het zijn twee mannen, van 52 en 20 jaar oud uit Gouda, zo bevestigt een woordvoerster van het ministerie van Buitenlandse Zaken. Eerder meldde de Sloveense politie dat het om een 52-jarig en een 19-jarig slachtoffer ging. Volgens de Sloveense politie maakten de twee een tocht bij een berg in het noorden van het land, de Veliki Draški. Het is niet duidelijk waaraan ze zijn overleden, mogelijk zijn ze geraakt door bliksem.

President Nataša Pirc Musar zei dat in twee dagen tijd meer dan 3000 incidenten zijn geregistreerd in 145 van de 212 gemeenten in Slovenië. 121 mensen werden met een helikopter geëvacueerd. Volgens de president tonen deze cijfers ‘de verschrikkelijke omvang van de catastrofe, die Slovenië sinds zijn onafhankelijkheid nog niet heeft meegemaakt’. Het land werd in 1991 onafhankelijk.

Vakantiegangers geëvacueerd

Ook veel vakantiegangers, onder wie tientallen Nederlanders, raakten betrokken bij het noodweer. In totaal moesten 85 Nederlanders worden gerepatrieerd omdat hun auto te erg was beschadigd door het noodweer of in sommige gevallen zelfs was weggesleurd door de modder, meldde SOS International. Zondagmiddag kwamen de bussenin Slovenië aan om de Nederlandse gedupeerden op te halen.

Veel vakantiegangers die hun vakantieadres moesten verlaten, werden opgevangen in een school in Rečica ob Savinji, ten noorden van hoofdstad Ljubjlana. Zo ook de Vlaamse Anna, die haar achternaam liever niet noemt. Zij verbleef met haar man, dochter en hond op een camping in het noorden van Slovenië. Ze stonden met een grote camper vlak bij een meertje. “We wilden eigenlijk de ochtend ervoor vertrekken maar omdat het mooi weer zou worden, zijn we een dagje langer gebleven.”

Hond meegesleurd

In plaats van zon ging het die avond hard regenen. “We werden om vier uur ’s nachts gewekt door sirenes van de brandweer. We moesten onmiddellijk vertrekken en rustig naar de receptie gaan. Maar onze zware camper was al in de grond gezakt. We gingen te voet weg, maar het water kwam zó snel.”

Het gezin probeerde met enkele andere gasten naar een hoger gelegen deel te lopen, maar werd ingehaald door het water. “We haalden het niet en zijn snel op een muurtje bij de ingang van de camping geklommen.”

Hun hond stond aanvankelijk tussen de benen van Anna op het muurtje. Maar door de krappe ruimte viel hij eraf en moest haar man de lijn loslaten. “Ik zag dat hij werd meegesleurd door het water.”

De chaos was groot. Zelfs de brandweer had moeite met de reddingsoperatie. Een van de brandweermannen ging onderuit en moest door zijn collega’s worden gered. Anderen konden helemaal niet wegkomen en zijn met een helikopter opgehaald. Anna: “Sommigen waren op het dak geklommen en de campingeigenaar zat in een boom.”

Hulp door andere landen

Verschillende landen hebben volgens de president hulp aangeboden. Voorzitter van de Europese Commissie Ursula von der Leyen noemt de gebeurtenissen in Slovenië ‘hartverscheurend’. De Sloveense Eurocommissaris voor Crisisbeheersing Janez Lenarčič is in Ljubljana voor overleg.

Ondanks de situatie is het volgens Golob niet nodig om de noodtoestand uit te roepen. De premier vindt dat het land een van de beste systemen voor rampenbestrijding in Europa heeft.