Vier doden bij schietpartij op tuinfeest in Californië

Politiewoordvoerder Bill Dooley. Beeld Videostill

De schietpartij vond omstreeks 18 uur lokale tijd plaats aan de zuidoostkant van de stad. De nog onbekende dader drong de tuin binnen waar de bewoners een feestje met vrienden vierden rondom een voetbalwedstrijd. Terwijl de bezoekers tv keken, opende de indringer het vuur. “Vier personen zijn overleden en zes raakten gewond,” verklaarde politiewoordvoerder Bill Dooley tegenover de nieuwssite Fresno Bee.

Van de schutter ontbreekt elk spoor. Een aantal slachtoffers is in kritieke toestand overgebracht naar het ziekenhuis. Het totale aantal slachtoffers loopt mogelijk nog op. Het was volgens de zegsman al de tweede fatale schietpartij in de stad. Een man van in de twintig werd zondagmorgen doodgeschoten in een huis in een ander deel van de stad. De politie kan nog niet zeggen of er een verband bestaat tussen beide schietincidenten.