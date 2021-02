Videoboodschap verdwenen prinses Latifa naar buiten gebracht: ‘Ik ben een gijzelaar’

Er is al lange tijd niets meer van prinses Latifa van Dubai vernomen. Beeld Hollandse Hoogte / EPA

Al meer dan een half jaar heeft niemand iets vernomen van prinses Latifa. De dochter van Mohammed bin Rashid al-Maktoum, de sjeik van Dubai, zit voor zover bekend opgesloten in een villa in de Golfstaat. Ze mag niet naar buiten, wordt permanent bewaakt en kan zelfs geen contact meer leggen met de buitenwereld. De zorgen over haar lot zijn inmiddels zo groot dat zelfs de Verenigde Naties zich ermee gaan bemoeien.

Tot vorig voorjaar kon Latifa (35) nog stiekem bellen met enkele vrienden. Wat ze in die gesprekken vertelde, was zeer verontrustend. “Ik ben in een villa, die is veranderd in een gevangenis,” zegt de prinses in een video op de website van de Britse omroep BBC. “Er zitten tralies voor alle ramen, buiten staan vijf politiemannen en binnen zijn twee agentes.”

Gijzelaar

De video is opgenomen in een badkamer, ‘want dit is de enige kamer die ik kan afsluiten’, zegt Latifa. “Ik ben een gijzelaar,” vat ze haar situatie samen. “Ik ben niet vrij, ik ben tot slaaf gemaakt. Mijn leven is niet in mijn eigen handen.”

De video’s zijn oorspronkelijk verzonden naar Tiina Jauhiainen, een vriendin van de prinses. Die heeft nu besloten, na overleg met een neef van Latifa die in Londen woont, om naar buiten te treden met dit verhaal. Die beslissing hebben ze niet lichtzinnig genomen, want ze vrezen de gevolgen voor de prinses. Maar niets doen was ook geen optie nadat het maanden stil was gebleven.

Jauhiainen, een voormalig capoeira-instructeur uit Finland, was erbij toen Latifa begin 2018 probeerde te ontsnappen uit Dubai, in de Verenigde Arabische Emiraten. Ze had zich al vaker beklaagd over haar onvrijheid daar. In de Golfstaat hebben vrouwen voor veel beslissingen een mannelijke voogd nodig, al genieten ze iets meer vrijheid dan in buurland Saoedi-Arabië.

Op jetski’s raceten de twee vrouwen vanuit Oman naar een boot voor de kust, die hen naar India zou brengen. Alles leek goed te gaan, maar amper 50 kilometer buiten de Indiase kust werd het schip geënterd door veiligheidsagenten uit de VAE. Die verdoofden de prinses en brachten haar terug naar Dubai.

Internationale druk

Sindsdien zit ze opgesloten. Jauhiainen heeft inmiddels de VN weten te alarmeren. “We zullen de ontwikkelingen zeker opnemen met de Verenigde Arabische Emiraten,” aldus een woordvoerder van de Hoge Commissaris voor de Mensenrechten. Het Verenigd Koninkrijk zet zich ook in voor het welzijn van de prinses, zegt minister van Buitenlandse Zaken Do minic Raab. “Wij zijn zeer bezorgd.”