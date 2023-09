Video’s van militaire colonnes voeden zorgen over een nieuw conflict in Nagorno-Karabach

Armeense vrachtwagens kunnen al maanden de enclave Nagorno-Karabach niet bereiken met noodhulp. De weg naar de enclave wordt afgesloten door demonstranten uit Azerbeidzjan. Beeld AFP

De spanningen tussen Armenië en Azerbeidzjan rondom de enclave Nagorno-Karabach blijven oplopen. Afgelopen dinsdag verschenen er online talloze video’s van militaire colonnes van het Azerbeidzjaanse leger die koers zetten richting de grens van de regio die al decennia een bron van conflict is tussen Jerevan en Bakoe. Hoewel de betwiste enclave volgens het internationaal recht Azerbeidzjan toebehoort, maken etnische Armenen er sinds begin jaren negentig de dienst uit.

Op de amateurvideo’s is onder meer te zien hoe Azerbeidzjaanse tanks in colonne richting de contactlijn rijden tussen Azerbeidzjan en Nagorno-Karabach. Andere beelden tonen tientallen militaire vrachtwagens die koers zetten richting de grens met de enclave en gevechtshelikopters die in de buurt van de betwiste regio in formatie door de lucht vliegen.

Spanningen nemen zienderogen toe

Hoewel de video’s vooralsnog niet onafhankelijk zijn te verifiëren, meldde de Nagorno Karabakh Observer, een account op X (het voormalige Twitter) dat militaire analyses uitvoert op basis van open bronnenonderzoek, dat het in de afgelopen zeven jaar pas één keer eerder online zo veel video’s zag verschijnen van Azerbeidzjaanse troepenverplaatsing en militaire bewegingen: vlak voor het begin van de oorlog in het najaar van 2020.

Destijds kwam het in en rondom Nagorno-Karabach tot een geweldsuitbarsting tussen de twee aartsvijanden. Het geweld hield ruim zes weken aan en kostte aan zeker 6500 mensen het leven. De oorlog eindigde na Russische diplomatieke bemiddeling met een staakt-het-vuren. Als onderdeel van de overeenkomst kreeg Azerbeidzjan de controle over een gedeelte van Nagorno-Karabach en kwamen zeven aanpalende regio’s rondom de enclave ook weer onder het gezag van Bakoe te staan.

Of de huidige militaire bewegingen duiden op een nieuwe escalatie of dat het bijvoorbeeld om een grootschalige oefening gaat, is onduidelijk. Hoe dan ook dragen de geruchten en video’s bij aan de spanningen tussen Bakoe en Jerevan die de afgelopen tijd sowieso al zienderogen toenamen. Vorige week vrijdag beschuldigden Armenië en Azerbeidzjan elkaar nog van escalatie toen er op de gemeenschappelijke grens een vuurgevecht plaatsvond waarbij volgens Jerevan drie Armeense militairen sneuvelden. Bakoe stelde dat drie Azerbeidzjaanse militairen gewond raakten.

Blokkade van de Lachincorridor

Op zijn beurt kondigde het Armeense ministerie van Defensie woensdag aan dat het leger vanaf volgende week voor het eerst gezamenlijke militaire oefeningen met de Amerikaanse strijdkrachten gaat houden. De trainingen vinden plaats bij de hoofdstad Jerevan en duren negen dagen. De aankondiging is opvallend, aangezien Armenië onderdeel is van de CSTO, een militaire alliantie onder leiding van Rusland. De verhoudingen tussen Jerevan en Moskou zijn recentelijk echter bekoeld. Volgens de Armeense premier Nikol Pasjinjan doet het Kremlin te weinig om de veiligheid van Armenië te garanderen.

De recentste escalatie speelt zich af tegen de achtergrond van de blokkade van de zogeheten Lachincorridor, de enige toegangsweg die Nagorno-Karabach verbindt met het Armeense ‘vasteland’. Sinds half december blokkeren Azerbeidzjaanse demonstranten met steun van de regering de weg die als navelstreng fungeert voor de ruim 100.000 etnisch Armeense inwoners van de enclave.

Lokale bevolking uithongeren

Sinds afgelopen juli zit de humanitaire crisis in de regio in een stroomversnelling doordat Bakoe ook het Rode Kruis de doorgang over de weg ontzegt. Volgens Azerbeidzjan smokkelde de hulporganisatie illegale goederen de enclave in en dus ging de weg nog verder op slot. Sindsdien verergert de situatie in de enclave met de dag. Schappen in winkels zijn nagenoeg leeg, het openbaar vervoer ligt plat door een brandstoftekort en basismedicijnen ontbreken volledig.

Critici menen dan ook dat Bakoe de betwiste regio tot onderwerping dwingt door de enclave steeds verder af te knijpen en de lokale bevolking uit te hongeren. Tegelijkertijd lijkt Azerbeidzjan nu ook de militaire druk op te voeren, waardoor de verhoudingen nog verder op scherp komen te staan en de kans op een nieuw conflict alleen maar groter wordt.