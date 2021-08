Via Twitter en Facebook wist Hichilema Zambia voor zich te winnen

Supporters van Hichilema vieren zijn overwinning op de straten van hoofdstad Lusaka. Beeld AFP

Vasthoudendheid is zeker een eigenschap die aan Hakainde Hichilema (59) kan worden toegeschreven. Hij nam deel aan iedere presidents­verkiezing sinds 2006 – en dat zijn er zes. Nu heeft hij eindelijk gewonnen.

Hichilema werd maandag door de kiescommissie van Zambia uitgeroepen tot winnaar. Hij won met ongeveer een miljoen stemmen verschil van zijn tegenstander, de zittende president Edgar Lungu.

20 procent is werkeloos

Hichilema is de voorman van de Verenigde Partij voor Nationale Ontwikkeling, een liberale centrumpartij. In zijn campagne beloofde hij de economie van Zambia uit het slop te trekken, waarmee hij zich vooral bij mensen onder de veertig jaar populair heeft gemaakt. De Zambiaanse bevolking bestaat voor een groot deel uit jongeren: meer dan de helft van de bevolking is jonger dan 20 jaar. Daarnaast is meer dan de helft van de geregistreerde kiezers jonger dan 35 – en 20 procent van hen is werkeloos.

Als kleine jongen dreef Hichilema naar eigen zeggen het vee van zijn ­ouders. Daarna studeerde hij bedrijfskunde in Zambia en het Verenigd Koninkrijk, waarna hij flink wat geld verdiende als zakenman. Nu is hij een van de rijkste inwoners van Zambia.

Deze beide aspecten van zijn achtergrond zette hij tijdens de campagne slim in. Hij vertelde enerzijds dat Zambia een goede ­zakenman nodig heeft, die begrijpt hoe de economie weer kan gaan draaien. Aan de andere kant gebruikt hij zijn agrarische achtergrond en vertelt hij boeren dat hij van Zambia weer de voorraadschuur van de regio kan maken.

100 procent schuld

Daarnaast zette Hichilema Twitter en Facebook volop in. Dat deed hij bij eerdere verkiezingen ook al, maar dit keer heeft hij het ook over zaken die niets met politiek te maken hebben, zoals voetbal. En dat scoort.

Om te benadrukken dat hij de taal van de mensen op de markt en in de bars spreekt, is hij een fervent gebruiker van lokale spreektaal. Zo noemt hij zichzelf vaak Bally, een informeel woord voor ‘pappa’, en gebruikt hij de hashtag #BallyWillFixIt. Het lijkt gewerkt te hebben, want nadat Hichilema als winnaar van de verkiezingen was uitgeroepen, gingen in de hoofdstad Lusaka mensen de straat op die ‘Let’s go Bally’ scandeerden.

Hakainde Hichilema, die vanwege zijn lange naam ook wel HH wordt genoemd, heeft meer dan genoeg werk te doen. De schuld van Zambia is meer dan 100 procent van het bruto binnenlands product. Het land heeft last van de gevolgen van de corona­recessie en voor het eerst sinds 1998 krimpt de economie. HH’s voorganger Lungu maakte grote schulden bij onder meer Chinese schuldeisers. Zo kon hij grote infrastructuurprojecten opzetten, maar de inflatie liep op.

Dienen

Op het to-dolijstje van Hichilema staan onder meer het saneren van de schuldenlast, het omlaagbrengen van de inflatie en het beëindigen van het niet-transparante financiële beleid van zijn voorganger. Ook wil hij zijn volk ‘dienen en niet overheersen’.