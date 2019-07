Verzet in VS tegen massaal uitzetten immigranten

Het worden bange uren voor zeker 2000 migranten zonder verblijfspapieren in de Verenigde Staten. Zij kunnen vanaf zondag bezoek verwachten van de Immigration and Customs Enforcement (ICE), een soort douane met politiebevoegdheden en afdelingen in heel Amerika. Het doel is migranten te arresteren en via detentiecentra in de staten Arizona en Pennsylvania het land uit te zetten.

Volgens The New York Times zal de ICE niet lichtzinnig te werk gaan. Er wordt rekening gehouden met ‘onderpand uitzettingen’. Dat wil zeggen dat agenten specifieke migranten op de korrel hebben, maar niet terughoudend zullen zijn in het arresteren van lieden die ‘toevallig’ in de buurt zijn als de ICE binnenvalt. De krant baseert zich op drie bronnen rondom het ministerie van Binnenlandse Veiligheid. Ondanks de anonimiteit van de bronnen, twijfelt in de Verenigde Staten niemand aan de waarachtigheid ervan.

Vorige maand stond de operatie Immigration Removal Process namelijk ook al op de agenda. Toen trok president Trump daags voor aanvang de stekker eruit, omdat hij zou gaan proberen om via dialoog met Democraten een oplossing te vinden voor wat in zijn ogen nog altijd een crisis aan de zuidgrens is.

Als de operatie doorgaat, is het de grootste ooit in de geschiedenis van de in 2003 door George W. Bush opgerichte ICE. Niet eerder werden in één keer zoveel mensen opgepakt.

Grens met Mexico

De weerzin er tegen was vorige maand niet van de lucht, en lijkt er niet minder op geworden. Critici spreken van ‘razzia’s en deportaties’. Burgemeester Francis Suarez van Miami, zoon van Cubaanse migranten en lid van de Republikeinse Partij, vroeg zich deze week bij CNN af wat de grens met Mexico met de situatie in zijn stad te maken heeft. “Miami is een stad van migranten, en die hebben niets te vrezen van hun stadsbestuur.”

Hij kreeg bijval van zijn collega’s uit Chicago, New Orleans, Denver, Houston, San Francisco en New York. Geen van de burgemeesters is door de federale overheid op de hoogte gebracht van de deportatieplannen. Ze lijken niet van plan er aan mee te werken. Zoals Suarez tegen CNN-anchor Jake Tapper zei: “Een Amerikaan willen zijn is geen partijpolitiek onderwerp.”