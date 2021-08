Verzet in Frankrijk tegen vaccinatiebeleid Macron groeit

Demonstranten zaterdag in Lyon. Beeld AP

De Franse president Emmanuel Macron kwam vrijdag aan op zijn presidentiële vakantieverblijf aan de Middellandse Zee. Hij brengt er twee vakantieweken door in een oud fort op een schiereiland.

Maar een relaxte start was het niet. Dit weekend gingen in 200 steden demonstranten de straat op. Er waren ruim 200.000 deelnemers, ondanks Zwarte Zaterdag en de start van de zomervakantie voor velen. Het aantal betogers groeit. Twee weken geleden gingen 110.000 Fransen de straat op, vorige week 160.000. Zaterdag waren er enkele tientallen arrestaties.

In de nieuwe vaccinatiewet staat dat zorgpersoneel zich verplicht moet laten vaccineren tegen corona. En de pass sanitaire wordt het toegangsbewijs voor onder meer cafés, restaurants en musea. De wet is al aangenomen. Donderdag oordeelt de Constitutionele Raad. Over een week wordt de wet dan van kracht.

Dwingen

De overheid ‘dwingt’ de Fransen zich te laten vaccineren, zeggen de demonstranten. “Al anderhalf jaar wordt ons van alles opgelegd. Nu hebben we er genoeg van,” zei een van hen. Veel van de betogers zijn niet alleen tégen de nieuwe vaccinatiewet. Ze zijn ook tégen de regering van president Macron in het algemeen.

En het verzet komt van veel kanten. Zaterdag liepen in de protesten ook gele hesjes mee, die twee jaar geleden ook al massaal de straat op gingen. Ook christelijke families betogen. Op spandoeken beklaagden mensen zich over het kapitalisme en over de macht van de big farma. ‘Macron is de vertegenwoordiger van de duivel’, stond op een kartonnen bord in Parijs.

Daarmee is de groep demonstranten voor de regering redelijk ongrijpbaar. Er zijn geen leiders, alle politieke gezindten lopen mee, en er zitten nauwelijks organisaties achter. Volgens een recente peiling steunt 40 procent van de Fransen de protesten. Minister van Binnenlandse Zaken Gérald Darmanin probeerde de cijfers te bagatelliseren. “De demonstranten zijn niet in de meerderheid, zeker niet als ik het vergelijk met de vier miljoen Fransen die zich de laatste weken hebben laten vaccineren.”

Macron en de regering zijn ervan overtuigd dat massaal vaccineren de beste manier is om het virus eronder te krijgen. Zeker nu de deltavariant snel om zich heen grijpt en de druk op de ziekenhuizen weer toeneemt. Macron wil dat beleid niet omgooien.

Ook in andere Europese steden was het zondag raak: in Amsterdam trok een stoet demonstranten vanaf de Dam naar het Museumplein, in Berlijn werden zo’n zeshonderd mensen aangehouden bij een groot protest.