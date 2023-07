Verwoestende branden van 2017 staan bij Portugezen in het geheugen gegrift: ‘Bewustzijn is er weer’

Natuurbranden kunnen dodelijk en extreem verwoestend zijn, zo weten ze in Portugal als geen ander. De lessen uit een land dat nog steeds herstelt, terwijl in Griekenland de vlammen razen. ‘Het bos begint nu pas honderd meter vanaf het dorp.’

De paniek en de machteloosheid. De 66 levens en nog eens 253 gewonden die het vuur eiste. Uitgebrande auto’s, bossen in de as, huizen waar niets van over is.

De datum 17 juni 2017 staat bij de Portugezen in het geheugen gegrift – de dag dat de dodelijkste natuurbrand in de geschiedenis van het land begon. Meer dan de helft van de dodelijke slachtoffers werd door de vlammen overvallen in of bij hun auto op één lange, provinciale weg in plattelandsgemeente Pedrógão Grande. De weg die hun ontsnappingsroute had moeten zijn.

Wie de getuigenissen hoort en beelden van toen ziet , vraagt zich af hoe je je ooit nog veilig kan voelen in een land waar bosbranden zo verwoestend kunnen toeslaan. Nu, zes jaar later, zijn de littekens nog zichtbaar: nog altijd zijn niet alle huizen teruggebouwd, en de natuur herstelt langzaam, om over het collectieve trauma nog maar te zwijgen.

De huidige natuurbranden op Rhodos brengen de gevoelens van de Portugezen weer naar de oppervlakte. “Het stemt me altijd verdrietig als ik het vuur zie,” zegt Dina Duarte, voorzitter van de vereniging van slachtoffers van de Pedrógão Grande-branden. “Omdat ik weet dat we zoveel meer kunnen doen qua preventie, hier in Portugal, maar ook in de rest van Europa.”

Duarte overleefde de ramp, elf van haar dorpsgenoten niet. “We worden nog dagelijks geconfronteerd met wat we hebben verloren, maar we moeten werken aan de toekomst.”

Monocultuur van eucalyptusbomen

De branden in 2017 werden vermoedelijk aangewakkerd door de overvloed aan eucalyptusbomen in de regio, een snelgroeiende maar zeer ontvlambare soort die oorspronkelijk uit Australië komt. De bomen werden ooit geplant voor de papierindustrie, en om de moerassen droog te leggen.

Met de kennis van nu was dat een kapitale vergissing. Portugal staat daarin niet alleen: veel plekken kennen aaneengesloten landschappen met monoculturen – met alle gevaren die daarbij komen kijken.

Inmiddels schieten de jonge eucalyptusbomen weer uit de grond, met hun kenmerkende zilvergroene bladeren. Maar om zich te beschermen tegen toekomstige verwoestingen, herplant de gemeenschap het verschroeide land liever met inheemse boomsoorten, zoals kurk en eiken, waarvan bekend is dat ze de lucht en grond eromheen afkoelen en vochtig houden.

Dat is geen ijdele hoop. Exemplarisch was het inheemse bos Mata da Margaraça, in de buurt van Pedrógão Grande. De vlammen verwoestten in 2017 de eucalyptusplantages rondom het oude bos, maar ondanks de verzengende hitte stopten de vlammen aan de randen van Mata da Margaraça. De eiken en kurkbomen vormden een natuurlijke barrière.

Een gedenkteken voor de 66 slachtoffers van de natuurbranden in de Portugese plattelandsgemeente Pedrógão Grande. Beeld PATRICIA DE MELO MOREIRA/ANP

Lage begroeiing rondom huizen

Maar het landschap veranderen kost tijd en geld. “En veel mensen in het buitengebied leven van de bosbouw, zijn afhankelijk van de kap van snelgroeiende soorten. Het is lastig hen ervan te overtuigen in andere soorten te investeren,” zegt Domingos Xavier Viegas, directeur van het Ceif, het onderzoekscentrum voor natuurbranden. “Al zou dat, de klimaatverandering in ogenschouw nemend, op de langere termijn absoluut het beste zijn. Om een veiligere natuur te scheppen voor onze kinderen en kleinkinderen.”

De Portugezen houden vertrouwen, vertelt Duarte: “We proberen ons aan te passen en ons te beschermen.” Ze snoeien elk voorjaar de struiken en lage begroeiing rondom hun huizen, omdat die vegetatie tijdens droogte als ideale brandstof fungeert – wie dat niet doet, kan rekenen op een boete. Bomen mogen niet te dicht op huizen staan en de laagste takken moeten worden gesnoeid. Er worden brede ‘brandgangen’ gemaaid rond wegen; alles om ervoor te zorgen dat de vlammen slechter kunnen rondrazen. Duarte voelt zich veiliger. “Het bos begint nu pas honderd meter vanaf het dorp. Zo kan het vuur niet te dichtbij komen.”

De natuur op die manier elke lente ‘opruimen’ was altijd al voorschrift van de overheid. “Maar geen hond die zich eraan hield,” zegt natuurbrandexpert Viegas. “Door de ramp is het bewustzijn er weer. Bij de bevolking, maar ook bij de overheid, die er nu op toeziet en handhaaft.”

Steeds weer, zegt Viegas, moeten inwoners én toeristen erop worden gewezen dat ze verstandig moeten omspringen met vuur tijdens droogte. “Want 95 procent van de natuurbranden komt door menselijk handelen. Soms opzettelijk, maar veel vaker door nalatigheid en onzorgvuldigheid: barbecueën in het bos, een peuk weggooien.”

Verschuilen in huis

Met uitlegfilmpjes hopen de lokale overheden mensen voor te bereiden op de branden die nog komen gaan. Waarschuw je buren als je vuur ziet, spuit het huis nat. Probeer een brand te blussen als dat veilig kan, maar ga niet de held uithangen. “De dorpsgenoten die ik ben verloren waren de mensen die op de vlucht gingen in hun auto. Ik heb geleerd dat je in huis moet blijven, dat is de veiligste plek, met ramen en deuren dicht. Vooral de nieuwere huizen zijn blijven staan, die zijn van steen en beton gebouwd en zijn weerbaar,” weet Duarte. “Bij auto’s is dat andersom: de nieuwere werden uitgeschakeld door de techniek tijdens de brand, terwijl de oudere wel doorreden.”

Maar preventie alleen is volgens Duarte niet genoeg. “Ik hoop dat Europa gaat samenwerken om een soort in natuurbranden gespecialiseerde elitetroepen op te zetten, die waar nodig kunnen worden ingezet.”

Geen gek idee, vindt Viegas, want natuurbranden zullen blijven bestaan. “Je zult ze nooit helemaal kunnen voorkomen. En: ook al denken we dat vuur slecht is, het hoort ook bij het bos en de natuur. Sommige planten en dieren gedijen juist door de ruimte die ze na een brand krijgen. We moeten het vuur beter benutten, bijvoorbeeld met gecontroleerde branden om de hoeveelheid vegetatie te verminderen. Zo helpen we de natuur én creëren we een veiliger samenleving. Want zo’n brand als in 2017 mag nooit meer gebeuren.”