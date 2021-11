Verwarring na bizarre speech Boris Johnson: ‘Kennen jullie Peppa Pig World?’

Boris Johnson tijdens zijn toespraak bij de Confederation of British Industry. Beeld REUTERS

“Wie heeft Peppa Pig World ooit bezocht? Handen omhoog als je er ooit bent geweest. Wat, zo weinig? Ik vroeg me ook af wat ik er zou aantreffen, maar ik vond het geweldig. Peppa Pig World is mijn soort plek. Veilige straten, discipline op scholen. Veel aandacht voor het openbaar vervoer ook, viel me op.”

Van de Britse premier Boris Johnson wordt weleens gezegd dat hij met alles wegkomt. Hoe vreemd, ongegeneerd of onbehouwen hij zich ook gedraagt, het vertaalt zich nooit in de peilingen. Nooit echt. Zijn laatste opmerkelijke optreden vond gisteren plaats bij een bijeenkomst van de Confederation of British Industry (CBI), een belangenclub van de Britse industrie.

De premier hield er een gloedvol betoog over het heden en het verleden van de Britse economie, over het ‘Global Britain’ van na de brexit, over vergroening en over kansen. Maar ook over Peppa Pig World, een pretpark vernoemd naar de gelijknamige animatieserie. Johnson was er een dag eerder geweest en raadde de verzamelde captains of industry aan hetzelfde te doen. Want, zei Johnson, Peppa Pig is exemplarisch voor de ‘kracht van de Britse creativiteit’.

De lofzang op Peppa Pig was niet het enige opmerkelijke onderdeel in de toespraak van Johnson. In een verhaal over elektrische auto’s deed hij een verbrandingsmotor na – door de transcribent van dienst uitgeschreven als ‘arum arum araaaaaagh’ – en hij vergeleek zichzelf met Mozes. Ergens halverwege de toespraak viel Johnson stil, waarna hij ongeveer 20 seconden verontschuldigingen mompelend door zijn papieren bladerde.

Als gezegd: slechts zelden blijf er iets aan Johnson kleven. Zijn streken horen er nu eenmaal bij – zoiets. Maar het optreden van gisteren was wel erg opmerkelijk, vindt ook een deel van zijn eigen Conservatieve Partij. Een anoniem parlementslid omschrijft het optreden tegenover The Guardian als gênant. “Op deze manier verliest hij het vertrouwen van de partij.”

Aanwezige zakenlieden waren openlijk kritisch. “Het was een mislukking,” reageerde Jürgen Maier, oud-bestuurder van de Britse tak van Siemens en nu aanwezig namens een koepelorganisatie van bedrijven. “Gebazel. Er kwamen allerlei initiatieven en voorbeelden voorbij in zijn verhaal, soms zonder enige relevantie.”