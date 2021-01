Verschillende sociale media blokkeren accounts van Trump

Donald Trump. Beeld EPA

Dat betekent dat Trump gedurende die tijd niets meer op zijn account kan plaatsen. Ook het Instagram-account van Trump gaat op slot, liet topman Adam Mosseri weten.

Facebook verwijdert verder ook content waarin bijvoorbeeld de bestorming van het Capitool wordt opgehemeld.

Eerder werd al een video van Trump weggehaald, waarin hij weliswaar zijn aanhangers die het Capitool bestormden opriep om naar huis te gaan, maar waarin hij tevens de verkiezingsuitslag (weer) betwist.

Tweets

Twitter had het account van Trump al eerder geschorst. Het bedrijf wil dat Trump drie tweets van woensdag gaat weghalen. Na verwijdering mag hij voor straf 12 uur lang niets tweeten, en zolang de tweets er nog staan blijft zijn account ook geschorst. ‘Als Trump doorgaat met zulke tweets, kan hij permanent geblokkeerd worden,’ liet Twitter weten.

In een van de gewraakte tweets schreef Trump dat de Amerikanen ‘de waarheid eisen’ en dat zijn vicepresident Mike Pence ‘niet de moed had’ om in te grijpen. In een ander bericht zei Trump dat de bestorming een gevolg was ‘van het hardhandige stelen’ van zijn verkiezingsoverwinning.