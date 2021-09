Verplichte coronapas voor een hogere vaccinatiegraad: wat zijn de ervaringen in het buitenland?

De vaccinatiegraad moet omhoog, vindt demissionair minister De Jonge. Dus ligt de verplichte coronapas voor bezoek aan horeca en musea op tafel. Hoe pakken andere landen dat aan?

Frankrijk

Pass sanitaire: vaccinatie min of meer verplicht

Frankrijk hanteert een streng beleid. Naast voor bezoek aan musea, bioscopen en restaurants, moeten alle volwassenen (en vanaf volgende maand iedereen boven de twaalf jaar oud) zelfs om plaats te kunnen nemen op het terras de pass sanitaire presenteren. Op papier is vaccinatie niet verplicht: net als in andere landen kun je ook met een recente negatieve test een QR-code krijgen. Maar doordat tests niet meer gratis zijn in Frankrijk, worden Fransen toch min of meer gedwongen zich te laten vaccineren. Voor onder andere zorgpersoneel is vaccinatie overigens verplicht.

Tegen de maatregelen van president Macron bestaat veel weerstand. Of het nu impliciet is of expliciet, door vaccinatie te verplichten wordt een deel van de bevolking uitgesloten van deelname aan het publieke leven, klinkt het van uiterst links tot uiterst rechts. In augustus werd weekenden achtereen geprotesteerd tegen de ‘gezondheidsdictatuur’. Met geregeld 200.000 demonstranten op de been werd in internationale media gesproken van de grootste uitdaging voor Macrons presidentschap.

Zijn maatregel lijkt echter goed uit te pakken. De Grondwettelijke Raad keurde de maatregelen met een paar kleine aanpassingen goed: in strijd met de grondwet zijn de maatregelen dus niet. Bovendien zorgde de pass sanitaire voor een enorme impuls van het aantal gezette prikken per dag. Bij vijftig miljoen mensen is in elk geval één prik gezet, wat neerkomt op bijna 85 procent van de bevolking boven de twaalf jaar. Van achteraan in de rij, is Frankrijk uitgegroeid tot een van de koplopers in Europa. Al begint de vaccinatiecurve nu toch weer af te vlakken.

Italië

Verplichte vaccinatie ligt op tafel als aantallen niet toenemen

In Italië is sinds juli de certificazione verde – de groene pas – in gebruik. Aanvankelijk was die alleen nodig om naar het buitenland te reizen, maar de pas wordt steeds breder ingezet. Sinds augustus moet je in Italië voor een bezoek aan horeca, bioscopen, musea en sportcentra kunnen aantonen dat je bent gevaccineerd of recent negatief getest. Met ingang van 1 september is de certificazione verde ook nodig op scholen en universiteiten.

Ook voor sommige beroepsgroepen – bijvoorbeeld horecapersoneel – wordt de prik per oktober verplicht. Desondanks keldert het aantal dagelijks gezette vaccinaties sinds juli, volgens dataplatform Our World in Data. Vooral in het zuiden voelen relatief veel Italianen weinig voor een prik. Ook de groene pas stuit op verzet, met gewelddadige protesten in Rome en Milaan tot gevolg.

De Italiaanse premier Mario Draghi is er desalniettemin van overtuigd dat eind deze maand 80 procent van alle twaalfplussers volledig ingeënt zal zijn. Komen toch niet genoeg Italianen over de brug, dan overweegt Draghi nog een laatste paardenmiddel: verplichte vaccinatie voor alle Italianen. Dat zal ongetwijfeld tot protest leiden.

België

Lokale coronapas moet lockdown in Brussel voorkomen

Wie in Brussel een biertje buiten de deur wil drinken of ergens wat wil eten, moet vermoedelijk vanaf oktober een coronapas kunnen overleggen. In de Belgische hoofdstad blijft het aantal vaccinaties ver achter bij het landelijk gemiddelde. Minister van Binnenlandse Zaken Annelies Verlinden noemt zo’n pas voor vrijetijdsbesteding buiten de deur een ‘nuttig middel’ om nog een lockdown te voorkomen.

Net al in veel andere landen is de vaccinatiebereidheid in de hoofdstad veel lager dan elders in België: 62 procent van de volwassen bevolking in Brussel is volledig gevaccineerd terwijl dat in de rest van Vlaanderen 90 procent is en in Wallonië 79 procent.

Dat betekent echter niet dat een coronapas, die aantoont dat iemand is gevaccineerd, genezen of recent negatief getest is, in de rest van het land niet tot de mogelijkheden behoort, waarschuwde Verlinden. Mocht de situatie verslechteren – zeg, er duikt een nieuwe gevaarlijke variant op – dan kan de pas ook voor de rest van België verplicht worden.

Denemarken

Aan alles komt een eind: coronapas wegens succes afgedankt

Al de gehele pandemie loopt Denemarken voorop in Europa. Was het in maart vorig jaar een van de eerste EU-landen die in lockdown gingen, nu schaft het land als eerste alle maatregelen weer af. Gisteren stelde de overheid dat corona niet langer een kritieke bedreiging is, maar een ‘normale ziekte’ die nooit meer weg zal gaan, waarmee het mandaat voor de beperkende maatregelen komt te vervallen.

Voorbarig? Dat zal moeten blijken. Maar de Denen hebben vertrouwen in de beslissing, mede dankzij de hoge vaccinatiegraad in het land: 83 procent van alle mensen boven de 12 jaar oud is volledig gevaccineerd. Dat is terug te zien in het lage aantal ziekenhuis- en ic-opnamen.

Clubs, festivals, sportscholen: alles mag open zoals vóór maart 2020. Dus geen coronapas meer, die de afgelopen maanden in Denemarken wel verplicht was voor een bezoek aan de horeca. Wat wel in stand blijft: de inreisrestricties. Voor mensen uit Nederland – dat nog geel is op de coronakaart – geldt dus: alleen gevaccineerd of getest kun je in Denemarken meegenieten van de vrijheid.